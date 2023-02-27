西联汇款携手Beforepay向客户提供“先汇后付”跨境转账服务

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--西联汇款(Western Union)和Beforepay今天宣布了一项同类首创的合作业务，让客户能够通过可靠、合乎道德且负担得起的短期贷款来提高跨境转账金额。客户可以通过西联汇款数字渠道上的Beforepay工资预借产品借入最高2000澳元，从而实现“先汇后付”。

满足客户的期望

西联汇款的独家研究表明，高达44%的澳大利亚客户希望在跨境转账时可以选择“先汇后付”。今天的公告意味着客户的这一期望将成为现实。未来，客户将可在西联汇款的移动应用和网站上访问Beforepay的工资预借产品，从而增加汇款金额。额外资金的注册申请只需几分钟即可完成，贷款发放后支持分期偿还。西联汇款的跨境转账服务支持汇往200多个国家和地区。

西联汇款澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿区域副总裁Gregory Laurent表示：“我们致力于提供便捷、合乎道德且可靠的金融服务，以支持客户及其社区。西联汇款的使命是让世界各地的人们都能享受金融服务。与Beforepay的合作让我们朝着这一使命迈出了新的一步——客户在向家庭和社区汇款时有机会获得更多资金。客户积极寻找能满足他们金融需求的便捷方法，我们很高兴见证这一业务能对客户产生积极影响。”

人人享有金融服务

今天的公告加强了西联汇款的“Evolve 2025”战略，有助于将高价值、便捷的零售和数字金融服务结合起来。Beforepay的工资预借产品旨在为客户提供解决临时现金流困境的机会。Beforepay向客户提供的平均预借额约为400澳元。全额款项的平均偿还期限为三到四个星期。

Beforepay首席执行官Jamie Twiss表示：“我们很高兴与西联汇款合作，为其客户提供安全、可负担的短期贷款。Beforepay和西联汇款拥有共同的愿景，即为全球有迫切需求的客户提供普惠金融服务。”

关于西联汇款

西联汇款公司(NYSE: WU)致力于帮助全球范围内渴望为自己、亲友及社区构建金融未来的人们。我们领先的跨境、跨币种资金流动、支付和数字金融服务支持客户、企业、金融机构和政府连接数十亿银行账户、数百万电子钱包和支付卡，以及成千上万个全球零售点，联通200多个国家和地区及大约130种货币。我们的目标是提供便捷的金融服务，帮助民众和社区繁荣发展。如需了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

关于Beforepay

Beforepay (ASX: B4P)是一家澳大利亚金融科技公司，致力于为客户提供合乎道德的借贷产品。Beforepay的工资预借产品使其超过75万名注册用户能够以安全、负担得起的方式借入少量短期资金。该公司的旗舰产品收取5%的固定费用，无利息、滞纳金、罚款或任何其它费用。更多信息请访问www.beforepay.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。