Spectrum Effect和菲律賓電信公司Smart Communications減少射頻干擾，使網路性能獲得重大改進

華盛頓州柯克蘭和菲律賓馬卡蒂華盛頓州柯克蘭和菲律賓馬卡蒂--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的菲律賓綜合電信公司PLDT的無線子公司Smart Communications, Inc. (Smart)和Spectrum Effect®今天宣佈，伴隨著Spectrum-NET的部署，Smart的網路性能已經達到新高峰，可為客戶提供一流的網路體驗。

Smart於2022年在菲律賓全國部署Spectrum-NET，使Smart能夠將網路干擾減少一半並成為該地區網路乾淨度居首的網路。根據Spectrum Effect的資料，Smart現在的表現優於亞太地區、中東和非洲以及拉丁美洲的其他營運商，其表現與北美和歐洲國家的營運商相當。Smart目前正在開啟Spectrum-NET的新型自動緩解功能，從而能夠立即增加網路容量，並為受其餘干擾源影響的用戶改善服務品質。

PLDT和Smart的網路負責人Eric Santiago表示：「無線電頻率干擾對我們客戶的體驗品質有嚴重影響，因為它可能導致連接變慢和通話不流暢。因此，面對這一挑戰已經成為Smart的首要任務。與Spectrum Effect合作並採用其業界一流的Spectrum-NET解決方案，Smart已經克服了菲律賓嚴重的射頻干擾環境，為我們全國的用戶提供一流的體驗。這也證實了PLDT和Smart的承諾，即繼續投資於我們的網路自動化，使我們的營運更有效率。」

Smart在Spectrum-NET的驅動下推出了頻譜干擾攫取偵測(SIED)計畫，作為管理和減輕射頻干擾影響的革命性措施。SIED計畫分析了Smart的整個蜂巢網路，並在2023年1月前使60%受到被動互調(PIM)干擾的蜂巢和65%被RAN產生的干擾(RGI)所影響的蜂巢恢復至正常水準。Smart一直與菲律賓國家電信委員會(NTC)密切合作，以阻止外部干擾源（如不合格的中繼器或「增強器」）的持續增加，特別是在城市地區。

PLDT和Smart的網路品質負責人Radames Zalameda表示：「憑藉SIED計畫，Smart一直與Spectrum Effect合作開發解決方案，以自動減輕包括增強器在內的所有類型干擾的影響。我們消除蜂巢的射頻干擾，已經平均為下行鏈路吞吐量貢獻了40%，為上行鏈路吞吐量貢獻了80%。我們已經將頻譜的價值發揮到極致，並改善了我們網路上的客戶體驗。在促使Smart網路最佳化的過程中，我們已經能夠利用自動化流程做出更精確和靈活的反應。」

Spectrum Effect執行長Charles Immendorf評論道：「不論是取得的網路改進，還是在其網路的獨立基準測試中取得的令人印象深刻的結果，Smart團隊的遠見、才能和堅韌都顯而易見。我們很高興成為Smart網路不可或缺的一部分，並繼續幫助突破極限，以獲得最佳用戶體驗。」

關於 Spectrum Effect

Spectrum Effect的使命是透過創新和自動化來解決無線產業中極具挑戰性和成本高昂的難題。憑藉對顛覆性科技和卓越工程能力的熱情，Spectrum Effect創建了業界一流的機器學習驅動的自動化射頻干擾分析和緩解解決方案Spectrum-NET。全球營運商正在利用Spectrum-NET快速解決射頻干擾、改進網路KPI、精準部署現場資產、深入瞭解頻譜效率並節省大量營運支出和資本支出。www.spectrumeffect.com。

關於Smart Communications

Smart Communications, Inc. (Smart) 是菲律賓規模居首且唯一的綜合性電信公司PLDT, Inc.的全資無線通訊和數位服務子公司。Smart利用其2G、3G、4G LTE和5G網路，為菲律賓約97%的城市和自治市提供服務*，為超過7,020萬菲律賓人提供行動通訊服務、高速上網，以及數位服務和內容存取*，支援菲律賓不斷成長的數位經濟，並為日益數位化的菲律賓生活型態提供一流的客戶體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.smart.com.ph。

*截至2022年3月底

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