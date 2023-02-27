Spectrum Effect和菲律宾电信公司Smart Communications通过减少射频干扰实现重大的网络性能改进

华盛顿州柯克兰和菲律宾马卡蒂--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的菲律宾综合电信公司PLDT的无线子公司Smart Communications, Inc. (Smart)和Spectrum Effect®今天宣布，伴随着Spectrum-NET的部署，Smart的网络性能已经达到了新高度，为客户提供一流的网络体验。

Smart于2022年在菲律宾全国范围内部署了Spectrum-NET，使Smart能够将网络干扰减少一半并成为该地区网络干净度居首的网络。根据Spectrum Effect的数据，Smart现在的表现优于亚太区、中东和非洲以及拉丁美洲的其他运营商，其表现与北美和欧洲国家的运营商相当。Smart目前正在开启Spectrum-NET的新型自动缓解功能，从而能够立即增加网络容量，并为受其余干扰源影响的用户改善服务质量。

PLDT和Smart的网络负责人Eric Santiago表示：“无线电频率干扰对我们客户的体验质量有严重影响，因为它可能导致连接变慢和通话不流畅。因此，直面这一挑战始已经成为Smart的首要任务。通过与Spectrum Effect合作，并采用其行业领先的Spectrum-NET解决方案，Smart已经克服了菲律宾严重的射频干扰环境，为我们全国的用户提供一流的体验。这也彰显了PLDT和Smart的承诺，即继续投资于我们的网络自动化，使我们的运营更加高效。”

Smart在Spectrum-NET的驱动下推出了频谱干扰提取检测(SIED)计划，作为管理和减轻射频干扰影响的革命性举措。SIED计划分析了Smart的整个蜂窝网络，并在2023年1月前使60%被无源互调(PIM)干扰的蜂窝小区和65%被RAN产生的干扰(RGI)所影响的蜂窝小区恢复至正常水平。Smart一直在与菲律宾国家电信委员会(NTC)密切合作，以阻止外部干扰源（如不合格的中继器或“增强器”）的持续增加，特别是在城市地区。

PLDT和Smart的网络质量负责人Radames Zalameda表示：“Smart一直通过SIED计划与Spectrum Effect合作开发解决方案，以自动减轻包括增强器在内的所有类型干扰的影响。我们通过消除蜂窝小区的射频干扰，平均为下行链路吞吐量贡献了40%，为上行链路吞吐量贡献了80%。我们已经将频谱的价值最大化，并改善了我们网络上的客户体验。在优化Smart网络的过程中，我们已经能够利用自动化流程做出更精确和灵活的反应。”

Spectrum Effect首席执行官Charles Immendorf评论道：“不论是取得的网络改进，还是在其网络的独立基准测试中取得的令人印象深刻的结果，Smart团队的远见、才能和坚韧都显而易见。我们很高兴成为Smart网络不可或缺的一部分，并继续帮助突破界限，以获得最佳用户体验。”

关于 Spectrum Effect

Spectrum Effect的使命是通过创新和自动化来解决无线行业中极具挑战性和成本高昂的难题。凭借对颠覆性技术和卓越工程能力的热情，Spectrum Effect创建了业界领先的机器学习驱动的自动化射频干扰分析和缓解解决方案Spectrum-NET。全球运营商正在通过Spectrum-NET快速解决射频干扰、改进网络KPI、精准部署现场资产、深入了解频谱效率并节省大量运营支出和资本支出。www.spectrumeffect.com。

关于Smart Communications

Smart Communications, Inc. (Smart) 是菲律宾规模居首且唯一的综合性电信公司PLDT, Inc.的全资无线通信和数字服务子公司。Smart通过其2G、3G、4G LTE和5G网络为菲律宾约97%的城市和自治市提供服务*，为超过7,020万菲律宾人提供移动通信服务、高速互联网连接以及数字服务和内容访问*，支持菲律宾不断发展的数字经济，并为日益数字化的菲律宾生活方式提供一流的客户体验。如需了解更多信息，请访问www.smart.com.ph。

*截至2022年3月末

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