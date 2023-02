SKECHERS LANCE UNE COLLABORATION AVEC L’ÎCONE DE MODE DIANE VON FURSTENBERG

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La confiance rencontre le confort dans la nouvelle collection de chaussures et de vêtements Skechers en collaboration avec l'icône de la mode, Diane von Furstenberg. Lancée dans le monde entier, la collection Skechers x DVF allie style sans effort et design avant-gardiste, en associant les imprimés et les couleurs vives de la créatrice au confort inégalé des chaussures Skechers.

"En tant que femme active et randonneuse passionnée, je suis ravie de lancer notre collaboration avec Skechers, un leader de l'innovation en matière de confort", a déclaré Diane von Furstenberg. "Cette offre est conçue pour celles qui repoussent les limites, défient les normes et inspirent les autres."

"Le fait d'intégrer l'esthétique de Diane von Furstenberg à nos modèles les plus vendus va susciter l'enthousiasme des consommateurs du monde entier, qui sont à l'affût de la mode", a déclaré Kathy Kartalis, Senior Vice-Présidente de la Division Produit de Skechers. "Il s'agit de notre première collaboration qui coordonne vêtements et chaussures. Notre partenariat avec DVF produit un effet "wow" en proposant aux femmes un look complet et confortable qu'elles aimeront porter tout au long d'une journée chargée."

"DVF, comme Skechers, donnent aux clientes confiance et confort", a déclaré Talita von Furstenberg, Co-Présidente de Diane von Furstenberg. "Cette collection de baskets et de vêtements tendance, confortable et abordable permettra à la femme InCharge (en charge) de sa vie d’être InCharge (en charge) de son bien-être. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste que pour le lancement de Skechers x DVF!"

La collaboration entre Skechers et Diane von Furstenberg est lancée avec la capsule Endless Kisses, qui reprend l'imprimé intemporel "Lips" de DVF. La gamme de chaussures comprend les emblématiques baskets Uno et Skechers D'Lites, les chaussures de course Skechers Max Cushioning Elite, ainsi qu'une paire de sandales Hyper Slide. La collection comprend un tee-shirt, des leggings, des shorts ainsi qu'une brassière. Ces modèles peuvent facilement passer du sport à la détente grâce aux innovations en matière de confort et aux matériaux respirants propres à Skechers.

Les modèles de la capsule Endless Kisses de la collection Skechers x DVF pour femmes sont disponibles dès maintenant dans certains magasins Skechers, sur skechers.fr et dans le monde entier. De nouveaux modèles mettant en vedette d'autres imprimés populaires de DVF arriveront plus tard ce printemps.

À propos de Skechers U.S.A., Inc.

Skechers U.S.A., Inc. (NYSE : SKX), The Comfort Technology Company™ basée en Californie du Sud, conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, vêtements et accessoires lifestyle et performance pour hommes, femmes et enfants. Les collections sont disponibles dans plus de 180 pays et territoires par le biais de grands magasins, magasins spécialisés et directement auprès des consommateurs par le biais de sites internet et 4 537 magasins physiques appartenant à la Société et à des tiers. La société gère ses activités internationales par le biais d'un réseau de filiales, de partenaires de coentreprises et de distributeurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok.

À propos de DVF

Diane von Furstenberg a fondé sa ligne éponyme en 1972, avec pour éthique de faire passer les femmes avant la mode. DVF est depuis devenue une marque de mode de luxe mondiale et un leader de l'industrie. Connue pour sa robe portefeuille iconique, ses imprimés et ses couleurs, la féminité sans effort de DVF a fait de la marque l'uniforme des femmes InCharge.

Cette communication contient des déclarations à caractère prévisionnel faites conformément aux dispositions d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine de 1995 de réforme du contentieux en matière de valeurs privées), de l’article 27A de la Securities Act of 1933 (loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières), telle que modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 (loi américaine de 1934 sur les valeurs boursières), telle que modifiée. Lesdites déclarations peuvent inclure, de manière non limitative, la croissance nationale et internationale, les opérations et résultats financiers futurs de Skechers, dont les ventes et bénéfices nets escomptés, le développement de nouveaux produits par la société, la demande future de ses produits, son expansion nationale et internationale prévue, l’ouverture de nouveaux magasins et des dépenses supplémentaires, ainsi que les initiatives en matière de publicité et de marketing. Ces déclarations à caractère prévisionnel peuvent être identifiées par l’utilisation de termes à caractère prévisionnel, tels que « penser », « anticiper », « prévoir », « estimer », « avoir l’intention de », « planifier », « projeter », « sera », « pourrait », ou de toutes variations de ces termes ayant une signification similaire. De telles déclarations sont subordonnées à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence importante entre les résultats réels et les prévisions contenues dans ces déclarations. Les facteurs pouvant entraîner ou contribuer à de telles différences incluent les perturbations de l’activité et des opérations dues à la pandémie de COVID-19 ; les retards ou perturbations au niveau de notre chaîne d’approvisionnement ; les conjonctures économiques, politiques et commerciales internationales, y compris les effets de l’inflation dans le monde, les marchés de vente au détail difficiles aux États-Unis et l’impact de la récente invasion de l’Ukraine par la Russie ; le maintien, la gestion et la prévision des coûts et des niveaux de stock ; la perte de clients importants ; la diminution de la demande des détaillants de l'industrie et l'annulation des engagements de commande en raison du manque de popularité de certains modèles et/ou catégories de produits ; la concurrence intense entre les vendeurs de chaussures, en particulier sur le marché hautement concurrentiel des chaussures de performance ; l'anticipation, l'identification, l'interprétation ou la prévision des changements dans les tendances de la mode, la demande des consommateurs pour les produits ; les niveaux de vente pendant les saisons du printemps, de la rentrée des classes et des vacances ; et d'autres facteurs mentionnés ou intégrés par référence dans le rapport annuel de Skechers sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2021 et dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q en 2022. Compte tenu de ces facteurs de risque et d'autres facteurs associés à la pandémie de COVID-19, ce qui est déclaré dans ce communiqué de presse peut changer à tout moment, et par conséquent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux envisagés par ces déclarations prévisionnelles. Les risques inclus ici ne sont pas exhaustifs. Skechers opère dans un environnement très compétitif et en évolution rapide. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et nous ne pouvons pas prévoir tous ces facteurs de risque, ni évaluer l'impact de tous ces facteurs de risque sur notre activité. Une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prévisionnelles. Compte tenu de ces risques et incertitudes, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives en tant que prédiction des résultats réels. En outre, les résultats annoncés ne doivent pas être considérés comme une indication des performances futures.