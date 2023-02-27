泰雷茲選擇L&T Technology Services和高通來協助打造城市鐵路5G專網

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的純工程服務公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)宣布，公司已被泰雷茲(Thales)選中，以提供5G驅動的新一代連接解決方案，其中包括與高通技術公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作，使其能夠為城市鐵路營運商提供先進的解決方案。

該解決方案利用LTTS的晶片到雲端專長，以及採用高通技術的互聯物聯網設備和5G小型基地台的技術組合，為全球5G專網產業開發和部署解決方案，提供旨在加速鐵路網、航空航太和汽車等一系列產業轉型的數位化產品。

LTTS的端對端5G功能賦予全球企業更快的部署速度、尖端應用和全面的代管服務，進而促進5G虛擬專網的建置。在支援雲端邊緣智慧融合的高通技術公司5G綜合技術的支援下，LTTS在加州聖塔克拉拉設立了5G卓越中心(CoE)。該卓越中心展示大量關鍵的5G驅動應用，其實驗室即服務產品涵蓋多接取邊緣運算(MEC)使用案例開發、端對端服務驗證、概念驗證開發展示和系統整合，以及針對關鍵垂直領域客戶的確認和驗證服務等。

該解決方案將包括與高通技術的合作。高通技術將提供採用Qualcomm® FSM™100 5G RAN小型基地台平臺的預先整合專網解決方案，並在未來增加優質的無線接取網(RAN)自動化和管理解決方案Qualcomm Edgewise™套件。LTTS將促進使用案例、工程諮詢和部署服務的端對端系統整合、設計和實作，以及邊緣到雲端的協調。LTTS憑藉在加速普及5G專用無線網路方面的綜合實力贏得了殊榮，被全球技術領導者泰雷茲選為工程合作夥伴。泰雷茲致力於建立「智慧地鐵網路」(Internet of Smart Metros)，以實現地鐵和城市鐵路網之間的彼此「對話」，並最終透過舒適、順暢的旅程和新服務改變乘客體驗。

對提高鐵路網營運效率的需求和對先進交通基礎建設的不斷成長需求，推動了鐵路業工程和研發服務的發展。分析師預計，在數位化技術進步的帶動下，智慧鐵路市場的規模將從2022年的289億美元成長到2027年的430億美元，年複合成長率(CAGR)為8.3%。

泰雷茲城市軌道信號系統營運長Ziad Rizk表示：「我們很高興能與LTTS和高通技術公司合作，履行我們的使命，以滿足新的行動運輸需求。隨著交通運輸業越來越受到資料驅動，支援5G的物聯網(IoT)部署將帶來監控地鐵和基礎建設的新方式，並提供一流使用者體驗。」

高通技術公司業務發展與合作夥伴關係資深副總裁Savi Soin表示：「此次與泰雷茲的合作是高通技術公司和LTTS之間協作的有力印證，將利用5G專網和互聯設備來加速數位化轉型惠及包括智慧鐵路企業在內的所有企業。我們很高興能提供我們最新的技術創新成果以及互聯物聯網和小型基地台產品組合，支援LTTS與泰雷茲的合作，為泰雷茲主要地區和市場的客戶創造良好的投資報酬率和積極的業務影響。」

L&T Technology Services董事會成員兼營運長Abhishek Sinha對此發表評論時表示：「5G是我們傾注全力發展的六大領域之一，涵蓋我們多樣化的客戶群和解決方案。透過與高通技術公司的合作，我們已準備好利用5G專網來顯著改善地下交通的下一哩連接。LTTS的深厚技術能力將進一步加速5G專網在泰雷茲、城市軌道信號系統的地下和高速鐵路網路中的潛力，有望讓全球通勤者從中受惠。」

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們提供諮詢、設計、開發和測試服務，覆蓋整個產品和流程研發的生命週期。我們的客戶包括69家《財星》500大企業和57家世界頂尖ER&D公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工產業。LTTS總部位於印度，截至2022年12月31日，在全球設有22個設計中心、28個銷售辦事處和91個創新實驗室，員工總數逾21,600萬名。如需瞭解更多資訊，請造訪www.LTTS.com。

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、巨量資料、人工智慧、網路安全和量子計算，建構對社會發展至關重要的自信未來。集團為國防、航空、航太、交通以及數位身分與安全領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球8.1萬名員工遍佈68個國家，2021年集團銷售收入達162億歐元。

關於高通

高通正在打造一個所有人和事物都能夠受惠於智慧連接的世界。我們的單一技術藍圖使我們能夠高效率地將掀起了行動革命（包括先進連接；高效能、低功耗計算；設備智慧等）的技術擴展到各行各業的新一代互聯智慧設備。高通和我們的Snapdragon平臺系列的創新將有助於實現雲端邊緣融合，改變產業格局，加速數位經濟，並徹底改變我們體驗世界的方式，從而造福大眾。

高通公司的業務涵蓋了我們的授權業務、高通技術授權(QTL)，以及我們絕大多數的專利組合。高通技術公司是高通公司旗下子公司，與其它子公司一起營運著我們幾乎所有的工程和研發職能，以及我們幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。

高通(Qualcomm)、FSM和Qualcomm Edgewise是高通公司的商標或註冊商標。

Snapdragon和高通品牌產品是高通技術公司和/或其子公司的產品。高通專利技術由高通公司授權。

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