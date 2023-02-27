泰雷兹选择L&T Technology Services和高通来助力打造城市铁路5G专网

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的纯工程服务公司L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS)宣布，公司已被泰雷兹(Thales)选中，以提供5G驱动的新一代连接解决方案，其中包括与高通技术公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作，使其能够为城市铁路运营商提供先进的解决方案。

该解决方案利用LTTS的芯片到云端专长，以及基于高通技术的互联物联网设备和5G小型基站的技术组合，为全球5G专网行业开发和部署解决方案，提供旨在加速铁路网、航空航天和汽车等一系列行业转型的数字化产品。

LTTS的端到端5G功能赋予全球企业更快的部署速度、尖端应用和全面的托管服务，进而促进5G虚拟专网的构建。在支持云边缘智能融合的高通技术公司5G综合技术的支持下，LTTS在加州圣塔克拉拉建立了5G卓越中心(CoE)。该卓越中心展示大量关键的5G驱动应用，其实验室即服务产品涵盖多接入边缘计算(MEC)用例开发、端到端服务验证、概念验证开发展示和系统集成，以及面向关键垂直领域客户的确认和验证服务等。

该解决方案将包括与高通技术的合作。高通技术将提供基于Qualcomm® FSM™100 5G RAN小型基站平台的预集成专网解决方案，并在未来添加优质的无线接入网(RAN)自动化和管理解决方案Qualcomm Edgewise™套件。LTTS将促进用例、工程咨询和部署服务的端到端系统集成、设计和实施，以及边缘到云端的编排。LTTS凭借在加速普及5G专用无线网络方面的综合实力赢得了殊荣，被全球技术领导者泰雷兹选为工程合作伙伴。泰雷兹致力于建立“智能地铁互联网”(Internet of Smart Metros)，以实现地铁和城市铁路网之间的彼此“对话”，并最终通过舒适、顺畅的旅程和新服务改变乘客体验。

对提高铁路网运营效率的需求和对先进交通基础设施的不断增长需求，推动了铁路行业工程和研发服务的发展。分析师预计，在数字化技术进步的带动下，智能铁路市场的规模将从2022年的289亿美元增长到2027年的430亿美元，复合年增长率(CAGR)为8.3%。

泰雷兹城市轨道信号系统首席运营官Ziad Rizk表示：“我们很高兴能与LTTS和高通技术公司合作，履行我们的使命，以满足新的移动出行需求。随着交通运输行业越来越受到数据驱动，支持5G的物联网(IoT)部署将带来监控地铁和基础设施的新方式，并提供一流用户体验。”

高通技术公司业务发展与合作伙伴关系高级副总裁Savi Soin表示：“此次与泰雷兹的合作是高通技术公司和LTTS之间协作的有力印证，将利用5G专网和互联设备来加速数字化转型惠及包括智能铁路企业在内的所有企业。我们很高兴能提供我们最新的技术创新成果以及互联物联网和小型基站产品组合，支持LTTS与泰雷兹的合作，为泰雷兹主要地区和市场的客户创造良好的投资回报和积极的业务影响。”

L&T Technology Services董事会成员兼首席运营官Abhishek Sinha对此发表评论时表示：“5G是我们倾注全力发展的六大领域之一，涉及我们多样化的客户群和解决方案。通过与高通技术公司的合作，我们已准备好利用5G专网来显著改善地下交通的下一英里连接。LTTS的深厚技术能力将进一步加速5G专网在泰雷兹、城市轨道信号系统的地下和高速铁路网络中的潜力，有望让全球通勤者从中受益。”

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们提供咨询、设计、开发和测试服务，覆盖整个产品和流程研发的生命周期。我们的客户包括69家《财富》500强企业和57家世界顶级ER&D公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。LTTS总部位于印度，截至2022年12月31日，在全球设有22个设计中心、28个销售办事处和91个创新实验室，员工总数逾21,600万名。如需了解更多信息，请访问www.LTTS.com。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为国防、航空、航天、交通以及数字身份与安全领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球8.1万名员工遍布68个国家，2021年集团销售收入达162亿欧元。

关于高通

高通正在打造一个所有人和事物都能够获益于智能连接的世界。我们的单一技术路线图使我们能够高效地将掀起了移动革命（包括高级连接；高性能、低功耗计算；设备智能等）的技术扩展到各行各业的新一代互联智能设备。高通和我们的骁龙平台系列的创新将有助于实现云边缘融合，改变行业格局，加速数字经济，并彻底改变我们体验世界的方式，从而造福大众。

高通公司的业务涵盖了我们的许可业务、高通技术许可(QTL)，以及我们绝大多数的专利组合。高通技术公司是高通公司旗下子公司，与其它子公司一起运营着我们几乎所有的工程和研发职能，以及我们几乎所有的产品和服务业务，包括我们的QCT半导体业务。

高通(Qualcomm)、FSM和Qualcomm Edgewise是高通公司的商标或注册商标。

骁龙(Snapdragon)和高通品牌产品是高通技术公司和/或其子公司的产品。高通专利技术由高通公司授权。

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