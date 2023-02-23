Brasco集團投資800萬歐元，與Charles Real Estate成立合資企業

荷蘭卡佩里安登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Brasco B.V.企業集團正著手與房地產公司Charles Real Estate成立合資企業。

這家荷蘭公司將藉此鞏固在德國住宅和商業房地產市場中的地位。

Brasco集團繼續其投資行動：與Charles Real Estate成立合資企業的策略性投資，使這家荷蘭企業集團的投資組合更加多元化。

作為雙方合作的第一步，Brasco集團將對該合資企業投資800萬歐元，並計畫於2023年再追加3,000萬歐元投資。

Charles Real Estate總部位於柏林，在德國擁有550個公寓單位，總出租面積超過3.3萬平方公尺。該公司的投資組合還包括目前在建的總樓面面積為1.6萬平方公尺的物業。

業內人士認為，這項投資證明了德國房地產市場的穩定性。隨著新冠疫情逐步消散，以及能源危機的嚴重性未達到最初擔憂的程度，分析師們看到德國房地產市場進一步成長的潛力。

此舉是該荷蘭企業集團今年第二宗受到矚目的投資：2月初，Brasco集團宣佈將投資知名醫用大麻製造商Mood's Clinic。

Brasco集團是荷蘭企業集團，也是Brasco集團旗下企業的母公司。該集團專注於貿易和物流、房地產開發、金融服務（特別是私募股權）和紡織品分銷。母公司的主要任務是確定各個業務領域的策略方向，透過投資和溝通促進業務成長，並充分利用相乘效應。

這家荷蘭企業集團依靠創新的貿易理念，在全球快速流動的商品和服務流通中保持競爭力。

集團在房地產領域的核心競爭力是在德意志聯邦共和國境內熱門地段購買和管理已有的頂級物業。

Brasco集團財務部門負責管理和控制子公司、供應商、合作夥伴、股東和投資者的財務事宜。只有Brasco集團公司的員工才有權管理財務，從而確保財務管理的安全性。

集團投資部門在收購多數股權方面扮演核心角色：近幾十年來，公司為全球近一半的收購交易提供諮詢，銷售額超過5億美元。除了收購基金，Brasco集團還為其他類型的基金提供諮詢，包括避險基金、房地產基金、私募股權基金和基礎設施基金。這家荷蘭公司還為退休基金、主權財富基金和基金會經理人提供諮詢服務。

公司旗下擁有1,000餘名投資專家，從合約談判階段到規劃退出階段，他們在整個投資週期內為客戶提供服務。

Brasco集團計畫於2024年底在股票市場上市。

Rafy Ahmed擔任Brasco集團董事總經理。

Rafy Ahmed因電視劇《獅穴》(Lion's Den)而為大眾所熟知。Ahmed於2017年創立時尚品牌“Morotai”，專門從事運動服裝業務。2018年，他榮獲巴登-符騰堡州創辦人獎(Founder's Prize of the State of Baden-Württemberg)。除了擔任執行長外，他也是斯圖加國際管理學院(ISM)的講師。身為成功的年輕企業家，他向學生展示如何開始職業生涯。ISM斯圖加學院計畫將Ahmed講授的課程作為「全球品牌與時尚管理」學位課程的一部分。

語言： 英語 公司： Brasco Group Rivium Boulevard 301 beganegrond en 1e etage 2909LK Capelle aan den IJsse Netherlands 網址： https://www.brascogroup.com/

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