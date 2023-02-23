Brasco集团投资800万欧元，与Charles Real Estate建立合资公司

荷兰卡佩里安登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Brasco B.V.企业集团正着手与房地产公司Charles Real Estate建立合资公司。

这家荷兰公司将借此巩固在德国住宅和商业房地产市场的地位。

Brasco集团继续其投资之旅：通过与Charles Real Estate建立合资公司并进行战略投资，这家荷兰企业集团将进一步实现投资组合多元化。

作为双方合作的第一步，Brasco集团将向该合资公司投资800万欧元，并计划于2023年再追加3,000万欧元投资。

Charles Real Estate总部位于柏林，在德国拥有550套公寓，总出租面积超过3.3万平方米。该公司的投资组合还包括目前在建的总建筑面积为1.6万平方米的物业。

业内人士认为，这项投资证明了德国房地产市场的稳定性。随着新冠疫情逐步消散，以及能源危机的严重性未达到最初担忧的程度，分析师们看到了德国房地产市场的进一步增长潜力。

此举是该荷兰企业集团今年第二宗受到瞩目的投资：2月初，Brasco集团宣布将投资知名医用大麻制造商Mood's Clinic。

Brasco集团是一家荷兰企业集团，也是Brasco集团下属各公司的母公司。该集团专注于贸易和物流、房地产开发、金融服务（特别是私募股权）和纺织品分销。母公司的主要任务是确定各个业务领域的战略方向，通过投资和沟通促进业务增长，并充分利用协同效应。

这家荷兰企业集团依靠创新的贸易理念，在全球快速流动的商品和服务流通中保持竞争力。

集团在房地产领域的核心竞争力是在德意志联邦共和国境内热门地段购买和管理已有的高端物业。

Brasco集团财务部门负责管理和控制子公司、供应商、合作伙伴、股东和投资者的财务事宜。只有Brasco集团公司的员工才有权管理财务，从而确保财务管理的安全性。

集团投资部门在收购多数股权方面发挥着核心作用：近几十年来，公司为全球近一半的收购交易提供咨询，销售额超过5亿美元。除了收购基金，Brasco集团还为其他类型的基金提供咨询，包括对冲基金、房地产基金、私募股权基金和基础设施基金。这家荷兰公司还为养老基金、主权财富基金和基金经理提供咨询服务。

公司旗下拥有1,000余名投资专家，他们在从合同谈判阶段到退出规划阶段的整个投资周期内为客户提供服务。

Brasco集团计划于2024年底在股票市场上市。

Rafy Ahmed担任Brasco集团董事总经理。

Rafy Ahmed因电视剧《狮穴》(Lion's Den)而为公众所熟知。Ahmed于2017年创立了时尚品牌“Morotai”，专门从事运动服装业务。2018年，他被授予巴登-符腾堡州创始人奖(Founder's Prize of the State of Baden-Württemberg)。除了担任首席执行官外，他还是斯图加特国际管理学院(ISM)的讲师。作为一名成功的年轻企业家，他向学生展示如何开始职业生涯。ISM斯图加特学院计划将Ahmed讲授的课程作为“全球品牌与时尚管理”学位课程的一部分。

语言： 英语 公司： Brasco Group Rivium Boulevard 301 beganegrond en 1e etage 2909LK Capelle aan den IJsse Netherlands 网址： https://www.brascogroup.com/

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