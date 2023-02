Brasco Group investe 8 milhões de euros em contrato de joint venture com Charles Real Estate

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, Países Baixos--(BUSINESS WIRE)--O conglomerado Brasco B.V. está estabelecendo uma joint venture com a empresa imobiliária Charles Real Estate.

A empresa holandesa consolida assim sua posição no mercado imobiliário residencial e comercial alemão.

O Brasco Group segue em sua jornada de investimentos: com o investimento estratégico na joint venture com a Charles Real Estate, o conglomerado holandês diversifica ainda mais seu portfólio.

Como primeiro passo, o Brasco Group está investindo 8 milhões de euros na joint venture e, ao longo de 2023, planeja investir mais 30 milhões de euros.

A Charles Real Estate, com sede em Berlim, possui um portfólio de 550 unidades na Alemanha, com um área total de locação de mais de 33.000 metros quadrados. O portfólio da empresa inclui ainda um imóvel em construção com uma superfície de construção de 16.000 metros quadrados.

Especialistas do setor consideram o investimento uma prova da estabilidade do mercado imobiliário na Alemanha. Como a pandemia de coronavírus parece ter sido amplamente superada e a crise de energia foi menos grave do que se temia inicialmente, os analistas veem mais potencial de crescimento no mercado imobiliário alemão.

Este já é o segundo investimento do grupo holandês que chama a atenção este ano: no início de fevereiro, a empresa anunciou que estava investindo na Mood's Clinic, conhecida fabricante de cannabis medicinal.

O Brasco Group é um conglomerado holandês e controlador do grupo de empresas Brasco. O Grupo é especializado em comércio e logística, desenvolvimento imobiliário, serviços financeiros (em particular capital privado) e distribuição de têxteis. A principal tarefa da empresa matriz é definir a orientação estratégica das esferas de negócios individuais e promover seu crescimento, bem como o uso de sinergias mediante investimento e comunicação.

O conglomerado holandês conta com conceitos comerciais inovadores para se manter competitivo na circulação mundial e acelerada de bens e serviços.

A principal competência do Grupo no setor imobiliário é a compra e administração de propriedades de alto padrão existentes em locais procurados na República Federal da Alemanha.

A divisão financeira do Brasco Group é responsável pela administração e controle das finanças de subsidiárias, fornecedores, parcerias, acionistas e investidores. Apenas funcionários do grupo de empresas Brasco estão autorizados a administrar as finanças, o que garante que as finanças sejam administradas com segurança.

A divisão de investimentos do conglomerado desempenha um papel central na aquisição de participações majoritárias: nas últimas décadas, a empresa assessorou metade de todas as aquisições mundiais com um volume de vendas de mais de US$ 500 milhões. Além dos fundos de compra, o Brasco Group presta assessoria em outros tipos de fundos, incluindo fundos de cobertura, fundos imobiliários, fundos de capital privado e fundos de infraestrutura. A empresa holandesa também assessora administradores de fundos de pensão, fundos soberanos e fundações.

Mais de 1.000 especialistas em investimentos estão associados à empresa e acompanham o ciclo de investimento desde a fase de negociação do contrato até o planejamento da retirada.

O Brasco Group pretende abrir seu capital na bolsa no fim de 2024.

O Diretor Geral do Brasco Group é Rafy Ahmed.

Rafy Ahmed é conhecido do público pelo programa de TV "Lion's Den". Ahmed fundou a marca de moda "Morotai" em 2017, especializada em trajes esportivos. Em 2018, recebeu o Prêmio do Fundador do Estado de Baden-Württemberg. Além de seu trabalho como diretor executivo, é professor na International School of Management (ISM) em Stuttgart. Como um jovem empreendedor de sucesso, ele mostra aos alunos como iniciar sua carreira. O ISM Stuttgart pretende fazer do curso que leciona parte integrante do curso de graduação "Global Brand & Fashion Management" ("Gestão Global de Marcas e Moda").

Idioma: inglês Empresa: Brasco Group Rivium Boulevard 301 beganegrond en 1e etage 2909LK Capelle aan den IJsse Países Baixos Internet: https://www.brascogroup.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.