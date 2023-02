Die Coretec Group veröffentlicht aktuelle Informationen zu ihrer CSpace-Technologiepartnerschaft mit der Universität von Adelaide

ANN ARBOR, Michigan (USA)--(BUSINESS WIRE)--Die Coretec Group (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven siliziumbasierten Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien für EV-, Cleantech- und Emerging-Tech-Anwendungen, veröffentlichte heute ein Update zur Partnerschaft der Gruppe mit der University of Adelaide, einer der weltweit führenden Universitäten auf dem Gebiet der Glaswissenschaften und der Photonik. Ziel dieser Kooperation ist die Entwicklung eines Glasdisplays für den Einsatz in CSpace, einer statischen volumetrischen 3D-Displaytechnologie der Coretec Group.

Die CSpace-Technologie von Coretec steuert zwei unsichtbare Infrarotlaser, um sichtbare 3D-Bildpixel in einer Bildgebungskammer zu erzeugen. Die Bildgebungskammer nutzt im Material der Kammer verteilte Seltenerd-Ionen, um sichtbare Pixel an den Stellen zu erzeugen, an denen sich die beiden Laser überschneiden. Die 3D-Bilder werden durch Scannen der beiden Laser entlang des Materials der Bildgebungskammer erzeugt.

Das Team der Universität Adelaide untersucht drei Arten von alternativen Gläsern mit niedriger Phononen-Energie, die ein größeres Potenzial für die Massenproduktion mit hoher optischer Qualität aufweisen. Als ersten Schritt zum Nachweis der Machbarkeit stellte das Team vier kleine (1 Zoll) Gläser her, die mit der gleichen Menge des Seltenerd-Ions Er3+ dotiert sind und mit einem Dual-Infrarot-Lasersystem grüne Bildpunkte erzeugen können.

Laut den vorläufigen Ergebnissen stellte das Team Folgendes fest:

TZN-Telluritglas war dunkler als das Referenz-Fluoridglas ZBLAN, wenn beide Infrarotlaser mit Dauerstrichleistung (CW) arbeiteten. TZN war jedoch ähnlich oder sogar heller als ZBLAN, wenn einer oder beide Infrarotlaser mit Impulsleistung arbeiteten.

Andere Glastypen sind bei einem beliebigen Dual-Infrarot-Lasersystem mit Dauerstrich-/Impulsleistung weitaus dunkler als ZBLAN.

Auf dieser Basis sollen weitere Untersuchungen zum Verständnis der Helligkeitsveränderung von TZN und ZBLAN bei verschiedenen Dual-Infrarot-Lasersystemen mit Dauerstrich-/Impulsleistung erfolgen. Damit eröffnet sich eine neue Chance, das Konzept der Dual-Infrarotlaser-basierten 3D-Darstellung voranzutreiben und die Auswahl an Materialien für die Bildgebungskammer zu erweitern.

„Die Ergebnisse unserer Arbeit mit Telluritglas sind sehr vielversprechend“, sagte Dr. Yunle Wei vom Institute for Photonics and Advanced Sensing (IPAS) der Universität Adelaide, der an dem Projekt mitarbeitet. Prof. Heike Ebendorff-Heidepriem, IPAS Deputy Director und Leiterin dieser Forschung, erklärte: „Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit der Coretec Group fortzusetzen. Dieses Projekt hat das Potenzial, die Einschränkungen bei der Herstellung von großformatigen und hochwertigen 3D-Displays zu überwinden.“

Nachdem das Team in Adelaide das Potenzial nach einer ersten Entwicklung erkannt hatte, stellte es einen ca. 2 Zoll großen Er-dotierten TZN-Würfel von hoher optischer Qualität für eine weitere Prototyp-Demonstration mit dem CSpace-System her. Zu den nächsten Schritten des Teams in Adelaide gehören die Vergrößerung der Bildgebungskammer auf ein praktischeres und nützlicheres Format von über 10 Zoll, die Weiterentwicklung des Konzepts und Systems mit zwei Infrarotlasern sowie die Entwicklung von Bildgebungskammern mit mehreren Farben.

„Die Ergebnisse aus Adelaide unterstreichen das Potenzial der CSpace-Technologie für die 3D-Bildgebung, insbesondere wenn wir in der Lage sind, die Technologie in der nächsten Entwicklungsphase zu skalieren“, so Matthew Kappers, CEO der Coretec Group. „Zwar hat unser Endurion-Batterieprogramm Priorität, doch Coretec arbeitet an der Weiterentwicklung seiner firmeneigenen Technologien zur Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, die als wachstumsstarke Märkte gelten und reif für Veränderungen sind.“

Prof. Nelson Tansu, Head of the School of Electrical and Mechanical Engineering (EME) der Universität Adelaide, der mit dem Team zusammenarbeitet, sagte: „Es ist fantastisch, dass wir Experten aus dem IPAS, der Physik, der Chemie und der School of Electrical and Mechanical Engineering zusammenbringen, um die Technologien von Coretec im Bereich der volumetrischen 3D-Darstellung voranzutreiben. Diese multidisziplinäre Arbeit wird die translationale Forschung und die Kommerzialisierung von leistungsstarken und erschwinglichen 3D-Tischdisplays auf dem Markt beschleunigen.“

Ein vollständiger Forschungsbericht wird in den kommenden Monaten veröffentlicht und auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Über das Institute for Photonics and Advanced Sensing (IPAS) der Universität Adelaide

Das Institute for Photonics and Advanced Sensing (IPAS) fördert Spitzenleistungen in der Forschung in den Bereichen Materialwissenschaft, Chemie, Biologie, Physik und Ingenieurwesen und entwickelt bahnbrechende neue Messinstrumente. Das IPAS wurde gegründet, um Experimentalphysiker, Chemiker, Materialwissenschaftler, Biologen, experimentell orientierte theoretische Wissenschaftler, Ingenieurwissenschaftler und medizinische Forscher für die Entwicklung neuer Sensor- und Messtechnologien zusammenzubringen.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio von synthetischem Silizium zur Optimierung von energieintensiven Branchen wie Elektrofahrzeuge und Verbraucherbatterien, Festkörperbeleuchtung (LEDs) und Halbleiter sowie 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Sektoren Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter thecoretecgroup.com.

Folgen Sie der Coretec Group auf

Twitter – @CoretecGroupInc

LinkedIn – www.linkedin.com/company/24789881

YouTube – www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured

Zukunftsbezogene Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Sie können Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Derartige Risiken und Ungewissheiten werden in den von uns bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die mit Risiken und Ungewissheiten einhergehen und deren Inhalt sich daher jederzeit ändern kann, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, nachträgliche Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.