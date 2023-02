SYNTAGMA CAPITAL gaat exclusieve onderhandelingen aan voor de overname van Erasteel, de divisie hogesnelheidsstaal en recycling van Eramet S.A. (Euronext Parijs: ERA).

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Syntagma Capital maakt vandaag bekend dat het exclusieve onderhandelingen is aangegaan met Eramet, voor de overname van Erasteel (https://www.erasteel.com). Het bedrijf is een wereldleider in de conventionele en poedermetallurgie van hogesnelheidsstaal dat wordt gebruikt voor hoogwaardige machinale bewerking, boren en snijgereedschap. Daarnaast beschikt Erasteel over unieke metaalrecyclingcapaciteiten in Europa, die duurzame oplossingen bieden voor de terugwinning van batterijen, katalysatoren en metalen. Het bedrijf heeft ongeveer 850 werknemers in dienst in zijn zes vestigingen in Frankrijk, Zweden en China. In 2022 genereerde Erasteel ongeveer €275 miljoen aan inkomsten, voornamelijk in de luchtvaart-, automobiel- en industriële sector.

De voorgenomen transactie, die zal worden onderworpen aan de vereiste informatie en raadpleging van de ondernemingsraden, is onderworpen aan een definitieve overeenkomst die de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van de regelgevende instanties, omvat, en zal naar verwachting tegen het einde van de eerste helft van 2023 worden voltooid.

"Ondanks een zeer uitdagende M&A-markt vertegenwoordigt Erasteel onze tweede deal in 2023 en onze derde deal in de afgelopen 6 maanden, waaruit blijkt dat wij verkopers snelheid en zekerheid kunnen bieden. We zijn enthousiast over het vooruitzicht om Erasteel wereldwijd verder te ontwikkelen. Erasteel is ook onze derde carve out en versterkt onze positie als voorkeurspartner in Europa voor complexe carve out", aldus Syntagma Managing Partner Sebastien Kiekert Le Moult.

"Wij zijn van plan onze wereldwijde ervaring in metalen en Erasteels uitgebreide R&D en technische knowhow, wereldwijde aanwezigheid en sterke klantenrelaties te benutten om de groei van het bedrijf verder te versterken, zowel organisch als via gerichte fusies en overnames. We willen ook de ontwikkeling van de recyclagedivisie van Erasteel in Frankrijk versnellen", aldus Syntagma Partner Frank Coenen.

Syntagma's team betrokken bij de transactie bestond uit Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), Fabio Yamasaki (Principal), Gabriele Lo Monaco (Senior Associate).

Syntagma werd geadviseerd door Willkie Farr Gallagher (juridisch advies), Lincoln International (M&A-adviseur), PwC (financieel adviseur) en Advention Business Partners (commercieel en strategisch adviseur).

Over Syntagma Capital

Syntagma investeert in bedrijven die kunnen profiteren van praktische operationele expertise om de groei te versnellen en de prestaties voor alle belanghebbenden te verbeteren. We zijn echte operators met ervaring in het werken in en beheren van bedrijven op wereldschaal, waarbij we gebruikmaken van onze interne resources om succesvolle strategieën te ontwikkelen, deze uit te voeren om hun volledige potentieel te realiseren en duurzame langetermijnwaarde te creëren. Syntagma investeert en exploiteert bedrijven in een breed scala van sectoren met specifieke focus op de materiële, chemische, industriële en zakelijke dienstverleningsmarkten, waaronder productie, distributie, transport en logistiek, verhuur van apparatuur, metaaldiensten en andere sectoren. Als ondertekenaar van de Principes voor verantwoord beleggen van de VN (UN PRI) streeft Syntagma naar hoge ESG-normen bij al haar investeringen. Het bedrijf is gevestigd in Brussel, België. Meer informatie: https://syntagmacapital.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.