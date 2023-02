SYNTAGMA CAPITAL entre en négociation exclusive en vue de l'acquisition d'Erasteel, la division aciers rapides et recyclage d'Eramet S.A. (Euronext Paris : ERA)

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Syntagma Capital annonce aujourd'hui qu'elle est entrée en négociation exclusives avec Eramet en vue de l'acquisition d'Erasteel (https://www.erasteel.com). L'entreprise est un leader mondial de la métallurgie conventionnelle et des aciers rapides par métallurgie des poudres utilisées pour l'usinage, le forage et les outils de coupe de haute performance. En outre, Erasteel dispose de capacités uniques de recyclage des métaux en Europe, qui offrent des solutions durables pour la récupération des batteries, des catalyseurs et des métaux. L'entreprise emploie environ 850 salariés sur ses six sites en France, en Suède et en Chine. En 2022, Erasteel a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 275 millions d'euros au service principalement des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'industrie.

La transaction proposée, qui sera soumise au processus requis d'information/consultation des comités d'entreprise, fera l'objet d'un accord définitif qui comprendra la réalisation des conditions de clôture habituelles, notamment les approbations réglementaires, et qui devrait s'achever d'ici la fin du premier semestre 2023.

« Malgré un marché des fusions-acquisitions très difficile, Erasteel représente notre deuxième transaction en 2023 et la troisième depuis les 6 derniers mois, ce qui reflète notre capacité à offrir aux vendeurs rapidité et assurance. Nous sommes impatients à l'idée de poursuivre le développement d'Erasteel à l'échelle mondiale. Erasteel est également notre troisième carve-out et renforce encore notre position de partenaire de choix en Europe pour les carve-out complexes », a déclaré Sébastien Kiekert Le Moult, associé directeur de Syntagma.

« Nous avons l'intention de tirer profit de notre expérience mondiale dans le domaine des métaux et de l'important savoir-faire technique et en R&D d'Erasteel, de sa présence mondiale et de ses solides relations clients pour renforcer sa croissance, à la fois de manière organique et par le biais de fusions- acquisitions ciblées. Nous avons également l'intention d'accélérer le développement de la division recyclage d'Erasteel en France » a déclaré Frank Coenen, associé de Syntagma.

L'équipe de Syntagma concernée par la transaction comprenait Sébastien Kiekert Le Moult (associé directeur), Frank Coenen (associé), Benjamin Dahan (associé), Fabio Yamasaki (directeur), Gabriele Lo Monaco (associé principal).

Syntagma a été conseillée par Willkie Farr Gallagher (conseiller juridique), Lincoln International (conseiller en fusions-acquisitions), PwC (conseiller financier) et Advention Business Partners (conseiller commercial et stratégique).

À propos de Syntagma Capital

Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent profiter d'une expertise opérationnelle pratique visant à accélérer la croissance et améliorer les performances de toutes les parties prenantes. Nous sommes de véritables opérateurs ayant une expérience de travail et de gestion en entreprise à l'échelle mondiale. Nous exploitons nos ressources internes pour développer des stratégies efficaces, puis nous les exécutons afin de réaliser tout leur potentiel et créer une valeur durable à long terme. Syntagma investit et exploite des entreprises dans de nombreux secteurs industriels, tout particulièrement sur les marchés des matériaux, de la chimie, des services industriels et aux entreprises, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipements, les services de traitement des métaux et d'autres secteurs. Syntagma, basée à Bruxelles, en Belgique, s'engage en tant que signataire des UN PRI à respecter des normes ESG élevées pour tous ses investissements. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : https://syntagmacapital.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.