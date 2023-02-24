Naser Taher在杜拜榮獲「年度董事長」稱號

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--著名的Le Fonti Awards頒獎典禮於週四晚間在杜拜市中心皇宮酒店(The Palace Downtown Dubai)舉行，來自全球各地的著名商界領袖出席了頒獎典禮。

該年度獎項旨在表揚一流的卓越業務，並被整個業界譽為真正的品質標誌。在頒獎典禮上，MultiBank Group榮獲「一流金融衍生品機構」稱號；董事長Naser Taher先生被評選為「年度董事長」。

董事長Naser Taher先生在談及榮獲這兩項殊榮時表示：「這證明了我們團隊的奉獻精神和承諾。」這些獎項是對整個MultiBank Group的努力表示肯定。Taher先生在演講中表示：「MultiBank Group已經發展為規模數一數二的金融衍生品機構，日成交額達121億美元，客戶逾100萬，機構客戶逾3萬家。此外，自2005年以來，我們在所有11個監管機構中都保持著無懈可擊的記錄。」

Taher先生無愧於「年度董事長」這一榮譽，他也體認到金融界度過了多麼艱難的一年，他表示：「市場領導者對加密貨幣市場管理不善。」他呼籲進行改革，並表示MultiBank Group在2023年將在淨化加密貨幣市場方面扮演領導角色。

Le Fonti專注於提升企業的獨特性。該活動在全球孕育出超過一千萬人的商業社群，為業界領導者提供聯誼、學習和成長的機會。高峰會和頒獎典禮之後舉行了娛樂性晚宴，為這個圓滿的夜晚畫上句點。

關於MultiBank Group：

MultiBank Group於2005年在美國加州成立，其每日交易額超過121億美元，為100個國家逾100萬客戶組成的廣泛客戶群提供服務。MultiBank Group提供屢獲殊榮的交易平臺，以及高達500:1的槓桿，涉及產品包括外匯交易、金屬、股票、大宗商品、指數以及數位資產。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://multibankfx.com/。

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