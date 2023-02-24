Naser Taher在迪拜荣获“年度董事长”称号

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--著名的Le Fonti Awards颁奖典礼于周四晚上在迪拜市中心皇宫酒店(The Palace Downtown Dubai)举行，来自全球各地的著名商界领袖出席了颁奖典礼。

该年度奖项旨在表彰一流的卓越业务，并被整个行业誉为真正的质量标志。在颁奖典礼上，MultiBank Group荣获“领先金融衍生品机构”称号；董事长Naser Taher先生被评为“年度董事长”。

董事长Naser Taher先生在谈及荣获这两项殊荣时表示：“这证明了我们团队的奉献精神和承诺。”这些奖项是对整个MultiBank Group所做努力的认可。Taher先生在演讲中表示：“MultiBank Group已经发展成为规模靠前的金融衍生品机构之一，日成交额达121亿美元，客户逾100万，机构客户逾3万家。此外，自2005年以来，我们在所有11个监管机构中都保持着无懈可击的记录。”

Taher先生无愧于“年度董事长”这一荣誉，他也认识到金融界度过了多么艰难的一年，他表示：“市场领导者对加密货币市场管理不善。”他呼吁进行改革，并表示MultiBank Group在2023年将在净化加密货币市场方面发挥领导作用。

Le Fonti专注于提升公司的独特性。该活动在全球培养了一个超过一千万人的商业社区，为行业领导者提供了相互联系、学习和成长的机会。峰会和颁奖典礼之后举行了一场娱乐性晚宴，为这个圆满的夜晚画上了句号。

关于MultiBank Group：

MultiBank Group于2005年在美国加州成立，其日交易额超过121亿美元，服务于100个国家逾100万客户组成的广泛客户群。MultiBank Group提供屡获殊荣的交易平台，以及高达500:1的杠杆，涉及产品包括外汇交易、金属、股票、大宗商品、指数以及数字资产。如需了解更多信息，请访问https://multibankfx.com/。

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