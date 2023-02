Ne renoncez jamais ! La marathonienne de légende Edna Kiplagat signe chez PUMA

Sports company PUMA has signed legendary Kenyan marathon runner Edna Kiplagat, who will start competing in the company’s products at the Boston Marathon on April 17. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La légendaire marathonienne kenyane Edna Kiplagat a signé chez l'équipementier sportif PUMA. Elle concourra vêtue des produits de la marque pour la première fois lors du marathon de Boston qui aura lieu le 17 avril.

Son habitude caractéristique de ne jamais abandonner en cours de marathon en a fait l'une des coureuses de fond les plus appréciées du public. Mère de cinq enfants à la carrière qui s'étend déjà sur plus de deux décennies, Edna Kiplagat a remporté de célèbres marathons, notamment ceux de New York, Londres et Boston, ainsi que deux titres de championne du monde.

« Ces dernières années, impossible de parler de marathon sans évoquer Edna Kiplagat », a déclaré Pascal Rolling, responsable du marketing sportif. « C'est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes coureurs. Elle n'a rien perdu de sa motivation et a toujours faim de grandes victoires. C'est un immense honneur de l'accueillir au sein de la famille PUMA. »

Edna a gagné le marathon de Boston pas plus tard qu'en 2021 et en 2023, elle entend bien passer à nouveau la ligne d'arrivée en première position à Copley Square.

« J'ai été impressionnée par la gamme de produits de PUMA et par l'accompagnement de proximité qu'ils mettent en œuvre avec leurs athlètes », a indiqué Edna Kiplagat. « Voilà pourquoi je me réjouis de rejoindre PUMA avec une fantastique saison en ligne de mire. »

PUMA a lancé une nouvelle gamme de produits basée sur sa technologie NITRO et destinée aux coureurs de fond qui parviennent à réaliser des performances extraordinaires. Depuis lors, plusieurs athlètes ont rejoint la marque, comme la médaillée olympique Molly Seidel, mais aussi Sondre Moen et Hendrik Pfeiffer.

Kiplagat portera les Deviate NITRO Elite 2, les toutes dernières chaussures de course sur route de la marque, qui présentent une PWRPLATE en fibre de carbone pour assurer une stabilité et une efficacité de course maximales tout en offrant un amortissement des chocs de qualité exceptionnelle grâce à la mousse NITRO Elite de PUMA.

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. La société conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits vecteurs de rapidité destinés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode streetwear d'influences sportives. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie près de 18 000 personnes dans le monde entier. Son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

