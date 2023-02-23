永不放棄！彪馬與傳奇馬拉松選手Edna Kiplagat 簽約

運動用品公司彪馬與肯亞傳奇馬拉松選手Edna Kiplagat簽約，她將在4月17日舉辦的波士頓馬拉松比賽中開始穿著彪馬的產品參加比賽。（照片：美國商業資訊）

運動用品公司彪馬與肯亞傳奇馬拉松選手Edna Kiplagat簽約，她將在4月17日舉辦的波士頓馬拉松比賽中開始穿著彪馬的產品參加比賽。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)已與肯亞傳奇馬拉松選手Edna Kiplagat簽約，她將在4月17日舉辦的波士頓馬拉松比賽中開始穿著彪馬的產品參加比賽。

Kiplagat永不放棄馬拉松比賽的標誌性態度使她成為眾多備受粉絲喜愛的馬拉松選手之一。Kiplagat是五個孩子的母親，在20多年的職業生涯中，她在紐約、倫敦和波士頓贏得了多場大型馬拉松比賽的冠軍，以及兩次世界錦標賽的冠軍。

運動行銷負責人Pascal Rolling表示：「談到近年來的馬拉松比賽，就不能不提到Edna Kiplagat。她是許多年輕跑者的勵志源泉，始終渴望並努力贏得重大勝利。她能成為彪馬大家庭的一員是我們的榮幸。」

Edna於2021年贏得波士頓馬拉松比賽，2023年她再次以科普利廣場(Copley Square)的終點為目標，力圖在比賽中拔得頭籌。

Edna Kiplagat 表示：「彪馬的產品系列和他們對運動員的大力支持令我留下深刻的印象。這就是我欣然加入彪馬並期待開啟令人興奮的新賽季的原因。」

彪馬推出的一系列新產品均採用專為長跑運動員而開發的NITRO技術。此後，彪馬與多位運動員簽約，例如奧運獎牌得主Molly Seidel、Sondre Moen和Hendrik Pfeiffer等。

Kiplagat將穿著彪馬最新的路跑鞋，如Deviate NITRO Elite 2。該跑鞋使用PWRPLATE碳纖維材料，可確保穩定性和極高的跑步效率，同時結合彪馬的NITRO Elite泡棉，具有無與倫比的緩震效果。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.8萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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