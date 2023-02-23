永不放弃！彪马签约传奇马拉松选手Edna Kiplagat

体育用品公司彪马签约肯尼亚传奇马拉松选手Edna Kiplagat，她将在4月17日举办的波士顿马拉松比赛中开始穿着彪马的产品参加比赛。（照片：美国商业资讯）

体育用品公司彪马签约肯尼亚传奇马拉松选手Edna Kiplagat，她将在4月17日举办的波士顿马拉松比赛中开始穿着彪马的产品参加比赛。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)已签约肯尼亚传奇马拉松选手Edna Kiplagat，她将在4月17日举办的波士顿马拉松比赛中开始穿着彪马的产品参加比赛。

Kiplagat永不放弃马拉松比赛的标志性态度使她成为众多备受粉丝喜爱的马拉松运动员中的一员。Kiplagat是五个孩子的母亲，在20多年的职业生涯中，她在纽约、伦敦和波士顿赢得了多场大型马拉松比赛的冠军，以及两次世界锦标赛的冠军。

体育营销负责人Pascal Rolling表示：“ 谈到近年来的马拉松比赛，就不能不提到Edna Kiplagat。她是许多年轻跑步者的励志源泉，始终渴望并努力赢得重大胜利。她能成为彪马大家庭的一员是我们的荣幸。”

Edna在2021年赢得了波士顿马拉松比赛，2023年她再次将目光投向科普利广场(Copley Square)的终点，力图在比赛中拔得头筹。

Edna Kiplagat 表示：“ 彪马的产品系列和他们对运动员的密切支持给我留下了深刻印象。这就是我很高兴加入彪马并期待开启一个令人兴奋的新赛季的原因。”

彪马推出了一系列采用公司为长跑运动员开发的NITRO技术的新产品。此后，彪马又签约了奥运会奖牌得主Molly Seidel、Sondre Moen和Hendrik Pfeiffer等多位运动员。

Kiplagat将穿着彪马最新的公路跑鞋，如Deviate NITRO Elite 2。该跑鞋使用了PWRPLATE碳纤维材料，可确保稳定性和极高的跑步效率，同时结合了彪马的NITRO Elite泡沫，具有无与伦比的缓震效果。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。75年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.8万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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