Nunca desista! PUMA contrata a lendária maratonista Edna Kiplagat

Sports company PUMA has signed legendary Kenyan marathon runner Edna Kiplagat, who will start competing in the company’s products at the Boston Marathon on April 17. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA contratou a lendária maratonista queniana Edna Kiplagat, que começará a competir com os produtos da empresa na Maratona de Boston em 17 de abril.

Sua atitude característica de nunca desistir de uma maratona a tornou a favorita dos fãs entre as maratonistas. Em uma carreira que já dura mais de duas décadas, Kiplagat, que é mãe de cinco filhos, venceu grandes maratonas em Nova York, Londres e Boston e dois títulos mundiais.

“ Nos últimos anos, é impossível falar de maratona sem citar o nome da Edna Kiplagat,” disse Pascal Rolling, chefe de Marketing Esportivo da PUMA. “ Ela tem sido uma inspiração para muitas jovens corredoras e ainda tem fome e dedicação para buscar grandes vitórias. É uma grande honra tê-la como parte da família PUMA.”

Edna venceu a Maratona de Boston em 2021 e, para 2023, mais uma vez tem como meta chegar ao final em Copley Square em uma posição de destaque.

“ Fiquei impressionada com a linha de produtos da PUMA e seu apoio próximo aos atletas,” disse Edna Kiplagat. “ É por isso que estou empolgada com esta parceria e ansiosa por uma temporada emocionante pela frente.”

A PUMA apresentou uma nova linha de produtos com a tecnologia NITRO para atletas de elite de longa distância e, desde então, contratou várias figuras de destaque, como a medalhista olímpica Molly Seidel, Sondre Moen e Hendrik Pfeiffer.

Kiplagat usará os mais recentes tênis para corrida de rua da PUMA, como é o caso do Deviate NITRO Elite 2 – feito com uma fibra de carbono PWRPLATE que garante estabilidade e máxima eficiência combinada com o amortecimento supremo da espuma NITRO Elite da PUMA.

