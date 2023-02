Blue Ocean Technologies & FlexTrade Systems Anunciam Parceria de Conectividade

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), líder mundial em tecnologia de venda de ativos múltiplos de alto desempenho e Blue Ocean Technologies (BOT), líder exclusiva de tecnologia financeira em mercado de capitais em negociação mundial após o expediente, anunciou hoje uma parceria de conectividade para ampliar o acesso às soluções de gerenciamento de ordens de venda da FlexTrade para assinantes de corretoras. Como parte da parceria, a FlexTrade está oferecendo aos clientes corretores acesso à plataforma de negociação Blue Ocean ATS para negociação após o expediente em ações dos EUA das 20h às 4h EST, impulsionando ainda mais o desenvolvimento no setor de negociação mundial de ações 24 horas por dia.

Brian Hyndman, Presidente e Diretor Executivo da Blue Ocean Technologies e Blue Ocean ATS, comentou, "Estamos muito felizes em fazer parceria com um líder respeitado do setor como a FlexTrade. O volume diário médio da Blue Ocean Technologies cresceu 230% em 2023 em relação a 2022, validando a necessidade geral da oferta de apresentar opções adicionais a investidores que desejam gerenciar seus riscos. A expansão se deve em grande parte às parcerias de conectividade com plataformas de negociação como a FlexTrade Systems. Com esta mais nova parceria, a FlexTrade vem fornecendo aos usuários acesso ao nosso serviço Blue Ocean Sessions, destacando a importância de oferecer aos usuários novas opções de roteamento, mais flexibilidade de negociação e transparência após o expediente comercial. Estamos animados em continuar aumentando nosso alcance a negociadores em todo o mundo", acrescentou.

Shane Remolina, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Soluções de Negociação de Venda da FlexTrade Systems, acrescentou, "Os objetivos da FlexTrade incluem fornecer o melhor serviço e suporte da categoria, junto com conjuntos de recursos e funcionalidades de ponta a nossos clientes. A parceria com a Blue Ocean é uma definição natural e o próximo passo que irá permitir que clientes com grandes fluxos comerciais na região da APAC acessem a sessão noturna da Blue Ocean em nomes dos EUA. Estamos extremamente empolgados por ter adicionado a conectividade da Blue Ocean ao já melhor conjunto de negociação de varejo em grau institucional da FlexTrade."

Sobre a Blue Ocean Technologies:

A Blue Ocean Technologies, LLC (BOT) é uma empresa de tecnologia financeira exclusiva do mercado de capitais que habilita investidores internacionais a tornar possível a negociação durante o horário noturno de negociação nos EUA. A subsidiária corretora americana da Blue Ocean Technologies, Blue Ocean ATS, LLC, e seu sistema de negociação Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS), negociam atualmente ações do Sistema de Mercado Nacional (National Market System - NMS) dos EUA das 20h às 4h EST de domingo a quinta-feira. Fundada em 2019, a Blue Ocean ATS tem como missão transformar a negociação dos EUA em negociação mundial mediante seu serviço principal, Blue Ocean Session, ao proporcionar acesso e transparência aos assinantes em todos os fusos horários durante o horário não tradicional do mercado dos EUA. Saiba mais sobre este assunto ao entrar em contato com: sales@blueoceanats. Para informações adicionais, acesse nosso site: www.blueocean-tech.io e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre as Soluções de Negociação de Venda da FlexTrade Systems:

A FlexTrade Systems é uma empresa internacional de tecnologia financeira que visa impulsionar a eficiência da negociação, ao simplificar as complexidades dos fluxos de trabalho de negociação atuais mediante fornecimento de uma plataforma unificada de negociação de diversos ativos de venda. Reconhecendo seu papel de missão crucial, a FlexTrade alcança esta meta com serviço e suporte inigualáveis para negócios de alto e baixo contato através de fluxos de trabalho em dinheiro, negociação de programas, mercados futuros e opções, ETF, swaps e câmbio estrangeiro. Quer o foco esteja em uma mesa de negociação de formação de mercado, agência, varejo ou de propriedade, a FlexTrade pode aperfeiçoar o ciclo de vida completo do gerenciamento de ordens de um corretor, desde o recebimento e negociação de ordens até os fluxos de trabalho intermediários e administrativos, em uma única plataforma de tecnologia.

