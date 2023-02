Blue Ocean Technologies et FlexTrade Systems annoncent un partenariat de connectivité

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader mondial dans les solutions technologiques haute performance multi-actifs sell side et Blue Ocean Technologies (BOT), un leader de la fintech destinée aux marchés de capitaux axé sur la négociation après les heures de bourse, ont annoncé ce jour un partenariat de connectivité visant à étendre l'accès des abonnés courtiers-négociants aux solutions de gestion des ordres sell side de FlexTrade. Dans le cadre de ce partenariat, FlexTrade propose à ses clients l'accès à la plateforme de trading Blue Ocean ATS pour la négociation des actions américaines après les heures de bourse entre 20h00 et 4h00 EST, pour pénétrer plus avant sur le secteur de la négociation mondiale 24 heures sur 24.

Selon Brian Hyndman, président du CA et PDG de Blue Ocean Technologies et de Blue Ocean ATS, « nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec un leader de l'industrie respecté comme FlexTrade. Le volume journalier moyen de Blue Ocean Technologies a augmenté de 230 % en 2023 par rapport à 2022, confirmant la pertinence de proposer plus de choix aux investisseurs souhaitant gérer leur risque. Cette expansion est en grande partie due aux partenariats de connectivité noués avec des plateformes de trading comme celle de FlexTrade Systems. Avec ce tout nouveau partenariat, FlexTrade fournit aux utilisateurs l'accès à notre service Blue Ocean Session, soulignant l'importance de proposer de nouvelles possibilités de routage, plus de flexibilité et plus de transparence pour les négociations après les heures de bourse. Nous sommes impatients de continuer à étendre notre portée et ainsi toucher plus de traders dans le monde entier ».

D'après Shane Remolina, directeur du développement commercial de FlexTrade Systems pour les solutions de négociation sell side, « parmi les objectifs de FlexTrade, figure la fourniture à notre clientèle d'un service et d'une assistance haut de gamme, associés à des fonctions groupées et à une fonctionnalité de pointe. S'associer avec Blue Ocean était l'étape suivante logique pour permettre à nos clients présentant d'importants flux de transactions dans la région APAC d'accéder aux actions américaines avec la session de nuit de Blue Ocean. Nous sommes absolument ravis d'ajouter la connectivité Blue Ocean à l'excellente suite d'outils de négociation de détail de niveau institutionnel de FlexTrade. »

À propos de Blue Ocean Technologies :

Blue Ocean Technologies, LLC (BOT) est une société de fintech s'adressant aux marchés de capitaux, permettant aux investisseurs du monde entier de continuer leurs négociations pendant les heures de nuit aux États-Unis. La filiale de courtage américaine de Blue Ocean Technologies, Blue Ocean ATS, LLC, avec son système de négociation Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS), négocie actuellement des actions de l'US National Market System (NMS) de 20h00 à 4h00 EST du dimanche au jeudi. Fondée en 2019, Blue Ocean ATS a pour mission de transformer le marché américain en marché mondial via son service vedette, Blue Ocean Session, qui donne accès au marché américain et assure la transparence aux abonnés de tous les fuseaux horaires en dehors des heures habituelles. Pour savoir comment y accéder : sales@blueoceanats. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet : www.blueocean-tech.io et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos des solutions de trading sell side de FlexTrade Systems :

FlexTrade Systems est une société mondiale de technologie financière qui vise à booster l'efficacité de négociation en simplifiant les flux de travail de négociation actuels par la fourniture d'une plateforme de négociation sell side multi-actifs unifiée. Convaincue de l'importance de sa mission, FlexTrade atteint cet objectif par un service et une assistance inégalés proposés aux entreprises high touch et low touch en matière de trésorerie, de négociation informatisée, d'instruments à terme et options, de fonds cotés en bourse, de swaps et d'opérations de change. Qu'il s'agisse de tenue de marché, de placement pour compte, de négociation de détail ou de pupitres de négociation privés, FlexTrade peut optimiser le cycle de vie complet de gestion d'ordre des courtiers-négociants de la réception de l'ordre et de la négociation, aux flux de travail de middle et de back office, sur une plateforme technologique unique.

