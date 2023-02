DoiT neemt Incentro GCP Reseller Business over om optimaal van Google Cloud te profiteren

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--DoiT International (DoiT), een toonaangevende leverancier van cloudkostenbeheertechnologie en -diensten en bekroonde Google Cloud Partner, heeft een strategische overname gedaan van de GCP-reselleractiviteiten van de digitale oplossingenspecialist Incentro. Door deze transactie kunnen huidige Incentro-klanten en andere bedrijven in de Benelux optimaal van Google Cloud profiteren.

Incentro, een in Nederland gevestigde professionele dienstenpartner, bekend om de bouw van best-in class digitale oplossingen, en DoiT, een toonaangevende leverancier van cloudkostenbeheertechnologie en -diensten, zullen met hun ruim 10 jaar ervaring elkaar aanvullen in het stimuleren van innovatie. Dit leidt tot effectievere, meer kostenefficiënte en snellere resultaten voor Benelux-klanten die Google Cloud gebruiken.

Intelligente cloud- en datatechnologie voor digital native bedrijven

Deze transactie bundelt de digitale oplossingen van Incentro met de intelligente technologie van DoiT voor CloudOps, cloudmigratie, machine learning en cloud FinOps. Sinds de recente lancering in de Benelux maakt DoiT een snelle groei door met tal van lokale digital native bedrijven die nu vertrouwen stellen in DoiT's cloudactiviteiten, zoals Aidence en Energyworx. Klanten kunnen voordeel halen uit onder meer gespecialiseerde technische consultancy en toegang tot DoiT's geavanceerde reeks technologische oplossingen, met name de technologieportfolio van eigen software, waaronder het Flexsave-aanbod.

Incentro bouwt ongeëvenaarde digitale oplossingen voor klanten als Siemens of Vakanties.nl, en heeft meer dan twee decennia ervaring in de Benelux. DoiT en Incentro zullen er nu samen voor zorgen dat de best mogelijke technologie en expertise aan Google Cloud-klanten in de regio worden geleverd.

"DoiT en Incentro vertegenwoordigen veel van dezelfde kernwaarden: het creëren van een toekomstbestendige fundering voor digital native bedrijven. Deze strategische transactie zal klanten in de hele Benelux-regio ten goede komen omdat ons gecombineerde aanbod elkaars specialiteiten aanvult, waardoor onze klanten kunnen profiteren en groeien," aldus Mathijs Kreugel, bestuurslid van Incentro.

"We zijn erg blij met deze transactie met Incentro, een toonaangevende speler in de Benelux. Door de kracht van Incentro's digitale oplossingen samen te voegen met DoiT's intelligente technologie en cloudexpertise, bouwen we voort op onze visie en inzet om een waardevolle partner te zijn voor onze klanten in de regio en daarbuiten," zegt Yoav Toussia-Cohen, CEO van DoiT International.

Over DoiT International

DoiT International levert intelligente technologie en eersteklas cloudexpertise om het gebruik van de publieke cloud te vereenvoudigen en te automatiseren voor digitaal onderlegde bedrijven. Als bekroonde strategische partner van Google Cloud en AWS bedient DoiT ruim 2.500 klanten in meer dan 70 landen.

Voor meer informatie kunt u terecht op doit.com.

Over Incentro

Incentro is een hard groeiende digitale dienstverlener met ruim 450 medewerkers, gevestigd in Nederland, Spanje en Afrika. Onze slagvaardige IT-consultants duiken in uw organisatie, denken twee stappen vooruit en bouwen duurzame oplossingen die perfect aansluiten bij uw wensen én die van de klant. Oftewel: awesome digital solutions. Voor al uw ambities.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.