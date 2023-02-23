Ferrer獲得ASN90的全球權利；ASN90是Asceneuron開發的一種專門用於治療進行性上眼神經核麻痺症(PSP)的O-GlcNAcase抑制劑

西班牙巴賽隆納和瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--西班牙製藥公司Ferrer和瑞士臨床階段生物技術公司Asceneuron宣布簽署授權合約。根據該協議，Ferrer將獲得針對進行性上眼神經核麻痺症(PSP)開發和商業化ASN90的全球獨家權利。PSP是一種與tau蛋白相關的孤兒病，其醫療需求在很大程度上未獲滿足1。

此次合作的宣布恰逢國際罕見疾病日（2月28日），Ferrer和Asceneuron都為此感到欣喜。該協議突顯出兩家公司為改善PSP等罕見疾病患者的生活所做的承諾。

該協議的條款包括預付費和多項開發、法規和商業里程碑付款。Asceneuron有資格獲得ASN90全球淨銷售額的兩位數分級權利金。

Ferrer執行長Mario Rovirosa表示：「這是一項有重要意義的措施，再次表明Ferrer的目標是對社會產生積極影響，並在此目標指引下向前邁進。作為一家共益企業(B Corp)，我們的員工致力於為有需要的人提供先進解決方案，我們為此感到自豪。」

Asceneuron共同創辦人兼執行長Dirk Beher評論道：「與Ferrer達成的授權合約對於PSP患者及其家人來說是一個好消息。作為一家專注於神經退行性疾病的公司，Asceneuron將繼續擴大特異性乙醯氨基葡萄糖酶(OGA)機制在其他疾病中的應用，此外還將在神經病學領域一些重大的醫療需求未獲滿足的適應症中開發更多專案。」

Ferrer業務發展和全球聯盟長Oscar Pérez補充道：「研究如何治療這種缺乏現成療法的嚴重破壞性性疾病，完全符合Ferrer開發變革性療法的使命。我們正在尋求為PSP患者提供改變生活的解決方案。ASN90是我們不斷成長的神經系統疾病產品組合中的一款非常有潛力的補充產品，將使Ferrer成為神經科學領域越來越重要的參與者。」

Ferrer即將進行一項II期臨床研究，以確定ASN90的療效和最佳劑量範圍。

SVB Securities擔任Asceneuron的獨家財務顧問。

關於進行性上眼神經核麻痺症

PSP是一種罕見的神經系統疾病，通常在60歲左右出現，其病因是tau蛋白在大腦中的聚集，可引起與行走、平衡、語言、吞咽和視覺有關的嚴重問題1,2。這種疾病會逐漸惡化，在發病後三至五年內造成嚴重失能。據估計，每10萬1人中有3至6人會患上PSP，目前尚無已知的治癒方法1,2。

-----------------------------------------------------完------------------------------------------------------

1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. Parkinsonism Relat Disord. 2020 Apr;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 2020 May 25.（Coughlin DG, Litvan I. 進行性上眼神經核麻痺症：診斷和管理的進展。《帕金森氏症相關障礙》。2020年4月；73：105-116。doi：10.1016/j.parkreldis.2020.04.014。2020年5月25日電子版。）

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand. 2016 Oct;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 2016 Jan 6.（Lopez G、Bayulkem K、Hallett M. 進行性上眼神經核麻痺症(PSP)：Richardson 症候群和其他PSP變種。 Acta Neurol Scand。2016年10月；134(4):242-9。doi: 10.1111/ane.12546。2016 年1月6日電子版。）

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。