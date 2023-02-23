Ferrer获得ASN90的全球权利；ASN90是Asceneuron开发的一种专门用于治疗进行性核上性麻痹(PSP)症的O-GlcNAcase抑制剂

西班牙巴塞罗那和瑞士洛桑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--西班牙制药公司Ferrer和瑞士临床阶段生物技术公司Asceneuron宣布签署许可协议。根据该协议，Ferrer将获得面向进行性核上性麻痹(PSP)开发和商业化ASN90的全球独家权利。PSP是一种与tau蛋白相关的孤儿病，其医疗需求在很大程度上未获满足1。

此次合作的宣布恰逢国际罕见病日（2月28日），Ferrer和Asceneuron都为此感到欣喜。该协议突显出两家公司为改善PSP等罕见病患者的生活所做的承诺。

该协议的条款包括预付费和多项开发、监管和商业里程碑付款。Asceneuron有资格获得ASN90全球净销售额的两位数分级特许权使用费。

Ferrer首席执行官Mario Rovirosa表示：“这是一项有重要意义的举措，再次表明Ferrer的目标是对社会产生积极影响，并在此目标指引下向前迈进。作为一家共益企业，我们的员工致力于为有需要的人提供先进解决方案，我们为此感到自豪。”

Asceneuron首席执行官兼联合创始人Dirk Beher评论道：“与Ferrer达成的许可协议对于PSP患者及其家人来说是一个好消息。作为一家专注于神经退行性疾病的公司，Asceneuron将继续扩大特异性乙酰氨基葡萄糖酶(OGA)机制在其他疾病中的应用，此外还将在神经病学领域一些重大的医疗需求未获满足的适应症中开发更多项目。”

Ferrer首席业务发展和全球联盟官Oscar Pérez补充道：“研究如何治疗这种缺乏现成疗法的严重破坏性性疾病，完全符合Ferrer开发变革性疗法的使命。我们正在寻求为PSP患者提供改变生活的解决方案。ASN90是我们不断增长的神经系统疾病产品组合中的一款非常有潜力的补充产品，将使Ferrer成为神经科学领域越来越重要的参与者。”

Ferrer即将进行一项II期临床研究，以确定ASN90的疗效和最佳剂量范围。

SVB Securities担任Asceneuron的独家财务顾问。

关于进行性核上性麻痹

PSP是一种罕见的神经系统疾病，通常在60岁左右出现，其病因是tau蛋白在大脑中的聚集，可引起与行走、平衡、语言、吞咽和视觉有关的严重问题1,2。这种疾病会逐渐恶化，在发病后三至五年内造成严重残疾。据估计，每10万1人中有3至6人会患上PSP，目前尚无已知的治愈方法1,2。

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1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. Parkinsonism Relat Disord. 2020 Apr;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 2020 May 25.（Coughlin DG, Litvan I. 进行性核上性麻痹：诊断和管理的进展。《帕金森症相关障碍》。2020年4月；73：105-116。doi：10.1016/j.parkreldis.2020.04.014。2020年5月25日电子版。）

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand. 2016 Oct;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 2016 Jan 6.（Lopez G、Bayulkem K、Hallett M. 进行性核上性麻痹(PSP)：Richardson 综合征和其他PSP变种。 Acta Neurol Scand。2016年10月；134(4):242-9。doi: 10.1111/ane.12546。2016 年1月6日电子版。）

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