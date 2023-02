Ferrer adquire direitos mundiais do ASN90, inibidor de O-GlcNAc da Asceneuron, exclusivamente para tratar paralisia supranuclear progressiva (PSP)

From left to right: Oscar Pérez, Chief Marketing, Pricing & Market Access and Business Development Officer (Ferrer), Catherine Moukheibir, Board of Directors (Asceneuron), Mario Rovirosa, CEO (Ferrer) and Dirk Beher, CEO & Co-founder (Asceneuron), after signing the license agreement in Asceneuron's Headquarters in Lausanne, Switzerland. (Photo: Ferrer)

From left to right: Oscar Pérez, Chief Marketing, Pricing & Market Access and Business Development Officer (Ferrer), Catherine Moukheibir, Board of Directors (Asceneuron), Mario Rovirosa, CEO (Ferrer) and Dirk Beher, CEO & Co-founder (Asceneuron), after signing the license agreement in Asceneuron's Headquarters in Lausanne, Switzerland. (Photo: Ferrer)

BARCELONA, Espanha, e LAUSANNE, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A empresa farmacêutica espanhola Ferrer e a empresa suíça de biotecnologia em estágio clínico Asceneuron anunciaram a assinatura de um acordo de licença na qual a Ferrer obterá os direitos exclusivos mundiais para desenvolver e comercializar o ASN90 para paralisia supranuclear progressiva (PSP), uma doença rara relacionada à proteína tau com uma alta necessidade médica não atendida 1.

Tanto a Ferrer quanto a Asceneuron estão contentes com a divulgação desse anúncio próximo do Dia das Doenças Raras (28 de fevereiro). Esse acordo ressalta os compromissos que ambas as empresas assumiram para melhorar a vida dos pacientes que sofrem de uma doença rara como a PSP.

Os termos do acordo incluem uma taxa adiantada e vários pagamentos parcelados de desenvolvimento, regulatórios e comerciais. A Asceneuron também é elegível a receber royalties escalonados de dois dígitos em vendas líquidas do ASN90 em todo o mundo.

Mario Rovirosa, CEO da Ferrer, afirmou: "Este é outro exemplo significativo de como a Ferrer avança guiada por seu propósito de causar um impacto positivo na sociedade. Como uma empresa com certificação B Corp, estamos orgulhosos do comprometimento do nosso pessoal em fornecer as melhores soluções possíveis para os necessitados."

Dirk Beher, CEO e cofundador da Asceneuron, comentou: "Este acordo de licenciamento com a Ferrer é uma notícia importante para os pacientes com PSP e seus familiares. A Asceneuron, como empresa focada em neurodegeneração, continuará expandindo a aplicação do mecanismo do OGA a outras doenças, e também desenvolverá mais programas para algumas das maiores indicações de necessidades médicas não atendidas na neurologia."

Oscar Pérez, chefe de desenvolvimento de negócios e diretor de alianças globais da Ferrer, acrescentou: "Pesquisar sobre a cura de uma condição tão devastadora que carece de opções terapêuticas disponíveis corresponde perfeitamente à missão da Ferrer de desenvolver tratamentos transformadores. Estamos buscando criar soluções transformadoras para as pessoas com PSP. O ASN90 é uma adição muito promissora para nosso portfólio crescente na área de distúrbios neurológicos, fazendo da Ferrer uma atuante cada vez mais relevante no campo da neurociência."

A Ferrer agora conduzirá um estudo clínico de fase II para determinar a eficácia e o intervalo de dose ideal do ASN90.

A SVB Securities atuou como assessora financeira exclusiva da Asceneuron.

Sobre a paralisia supranuclear progressiva

A PSP é uma condição neurológica rara que normalmente se apresenta em torno de 60 de anos de idade e causa problemas sérios de locomoção, equilíbrio, fala, deglutição e visão como resultado do acúmulo de agregados da proteína tau no cérebro1,2. A doença piora progressivamente, causando incapacidade grave dentro de três a cinco anos do seu início. Estima-se que de três a seis em cada cem mil pessoas1 desenvolverão PSP e não há atualmente nenhuma cura conhecida para a doença1,2.

-----------------------------------------------------FIM------------------------------------------------------

1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. [Paralisia supranuclear progressiva: avanços em diagnóstico e administração]. Parkinsonism Relat Disord. Abril de 2020;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 25 de maio de 2020.

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. [Paralisia supranuclear progressiva (PSP): Síndrome de Richardson e outras variantes da PSP]. Acta Neurol Scand. Outubro de 2016;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 16 de janeiro de 2016.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.