Mavenir présente la solution Converged Packet Core pour le déploiement hybride et multi-cloud avec Red Hat

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui façonne l'avenir des réseaux par des solutions cloud-natives fonctionnant sur n'importe quel cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution Converged Packet Core sur Red Hat OpenShift, qui propose une solution entièrement conteneurisée et automatisée, reposant sur une architecture ouverte basée sur les services pour le déploiement cloud public, privé, hybride, périphérique et sur site. Elle fonctionne sur du matériel informatique standard généraliste disponible auprès des principaux fournisseurs de serveurs et peut être déployée et exploitée sans aucune dépendance vis-à-vis de l'infrastructure sous-jacente, ce qui rend le réseau flexible, agile et programmable.

La solution intégrée est déployée par six fournisseurs de services de niveau 1 et 2 sur les marchés mondiaux, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La solution intégrée offre une pile complète de bout en bout de niveau opérateur, du système d'exploitation aux fonctions réseau cloud-native (CNF), conçue pour l'industrie des télécommunications. Elle est livrée préconfigurée avec des fonctionnalités telles que le déploiement automatisé de cœurs 5G, une structure de surveillance centralisée et des outils pour la gestion du cœur de paquets et de l'infrastructure cloud, y compris la planification, le déploiement et l’assistance. Cette solution intégrée réduit les obstacles à l'entrée pour les fournisseurs de services et les entreprises qui déploient des réseaux publics et privés 4G et 5G avec des cas d'utilisation en temps réel qui nécessitent un équipement sur site. L'ensemble de la pile de télécommunications de bout en bout est validée par Mavenir et répond aux multiples besoins des clients découverts grâce à la vaste expérience de Mavenir et de Red Hat en matière de planification et de déploiement de services cloud pour les fournisseurs de services.

La solution Converged Packet Core de Mavenir s'exécute sur Red Hat OpenShift et peut être déployée dans n'importe quelle combinaison de modèles réseau tels que 2G/3G, 4G, 5G SA (autonome) et 5G NSA (non autonome), offrant ainsi les avantages suivants aux fournisseurs de services :

> Déploiement accéléré : solution préintégrée et préconçue prête à être déployée avec un minimum de planification

> Réduction des coûts : en réduisant les frais généraux liés à l'infrastructure cloud sur site et en exploitant du matériel informatique standard généraliste

> Moindre encombrement du matériel par rapport aux autres solutions cloud sur site concurrentes

> Innovation continue : grâce aux cycles de mise à niveau et de mise à jour du logiciel CI/CD basés sur DevOps, qui réduisent le délai de mise sur le marché des nouvelles capacités

> Fonctions de sécurité, vitesse de développement et flexibilité avec l'ajout de Red Hat OpenShift

« Certains opérateurs ne connaissent pas les conteneurs et le cloud. Pour réussir, il leur est donc indispensable de trouver une solution auprès d'un fournisseur unique et fiable, capable de proposer une solution clé en main intégrée de bout en bout », déclare Ashok Khuntia, président de Core Networks, Mavenir. « En travaillant avec Red Hat, Mavenir étend la portée de sa prise en charge de ses déploiements publics, privés, hybrides et sur site avec Converged Packet Core, avec une automatisation intégrée, des coûts réduits et une moindre complexité. »

« Les architectures et les modèles d'exploitation des réseaux subissent un changement fondamental en passant au cloud. Red Hat est ravi de travailler avec ses partenaires de l'écosystème pour proposer des technologies innovantes de cloud hybride ouvert afin d'aider les fournisseurs de services à se moderniser et à faire de la 5G une réalité », déclare Honoré LaBourdette, vice-président en charge des télécommunications, des médias, du divertissement et de l’écosystème périphérique chez Red Hat. « Avec Red Hat OpenShift, la solution Converged Packet Core de Mavenir aidera les fournisseurs de services à mieux s’équiper pour répondre aux besoins uniques du réseau sur une plateforme open source fiable et agile. »

Le Converged Packet Core de Mavenir s'exécute sur une plateforme évolutive qui permet aux fournisseurs de services de communication de déployer le même cœur pour plusieurs cas d'utilisation, tels que l’Enhanced Mobile Broadband (eMBB), l'accès sans fil fixe (FWA), les offres d’Internet des objets (IoT) et les réseaux privés et périphériques de différents secteurs d'activité.

Red Hat OpenShift offre aux entreprises la possibilité de déployer sur n'importe quel environnement de cloud hybride ou multi-cloud une plateforme rapide, flexible et facile à gérer qui accélère le développement d'applications et étend le contrôle sur les ressources distribuées.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, venez voir Mavenir (hall 2 stand 2H60) ou Red Hat (hall 2 stand 2F30) au MWC 2023.

Red Hat et OpenShift sont des marques ou des marques déposées de Red Hat, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. .

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud-natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.