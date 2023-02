Au salon EuroShop 2023, Hanshow présente ses nouvelles solutions écologiques et numériques en magasin afin d'augmenter la performance et la durabilité.

DÜSSELDORF, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--En tant que leader international de la technologie de vente au détail durable, Hanshow est fier d'annoncer son retour à EuroShop 2023, numéro 1 mondial des salons pour retailers. Un monde meilleur, plus rapide et plus intelligent doit pouvoir assumer d'importantes responsabilités concernant les questions d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) pour parvenir à un véritable développement à long terme. Cette année, Hanshow offrira aux visiteurs une occasion unique de découvrir sa gamme de solutions intégrées dans le domaine de la vente au détail, en leur présentant une série de nouveaux développements et de réalisations technologiques.

Les solutions de Hanshow à l'EuroShop 2023 montrent aux retailers comment passer des méthodes de vente traditionnelles à une approche numérique plus innovante et plus efficace. Cette année, la présentation est axée sur le protocole nouvelle génération de réseau cellulaire haute densité à faible consommation (HiLPC) développé par Hanshow qui répond aux besoins des détaillants en matière de gestion des appareils intelligents à haute densité ; une vitesse de réaction rapide et un service plus fiable, offrant ainsi aux commerces de détail une expérience de gestion numérique plus affinée et plus professionnelle. Le HiLPC de Hanshow a aussi été spécialement conçu pour accélérer la mise à jour et l'optimisation des performances, ce qui se traduit par des améliorations indirectes sur l'efficacité énergétique. Les détaillants peuvent désormais tendre vers un avenir durable à faible émission de carbone en réduisant leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone.

Hanshow a également présenté son détecteur thermique avec capteur de température de haute précision ainsi qu’une nouvelle EEG (étiquette électronique de gondole) de la série Nebular, spécialement conçue pour le secteur du bricolage, afin de répondre précisément aux besoins des clients et continuer à intégrer une gestion numérique plus affinée et plus professionnelle pour les retailers. Les détecteurs thermiques montrent comment les commerces de détail numériques peuvent réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation. Cette solution permet l'enregistrement automatique de la température et la production d'un reporting en temps réel, avec une précision pouvant atteindre ±0,1° C. Les détaillants peuvent recevoir des alertes d'anomalie de la température en temps réel par e-mail et par d'autres canaux. Les données sont stockées de manière fiable grâce au déploiement du logiciel de service cloud de type SaaS et à la gestion de la plateforme. Des alertes en temps voulu sur les anomalies de la température peuvent réduire la probabilité d'altération des aliments, aider à respecter les réglementations en matière de sécurité alimentaire et réduire les coûts de main-d'œuvre et le temps homme.

Outre les nombreuses améliorations que les EEG traditionnelles offrent déjà aux détaillants (amélioration de l'efficacité, de la planification et de la rapidité en magasin, réduction des déchets de papier et les économies d'énergie), ces solutions nouvelle génération sont encore plus performantes pour améliorer tous ces avantages existants.

En accélérant la transformation numérique à faible émission de carbone, Hanshow a géré plus de 52 millions d'étiquettes électroniques de gondole grâce à son système SaaS en février 2023. En utilisant la plateforme Azure de Microsoft, Hanshow déploie des systèmes SaaS dans le monde entier pour gérer des quantités énormes de dispositifs et de solutions matérielles intelligentes IoT, améliorant encore l'efficacité énergétique numérique et l'efficacité carbone. Microsoft Azure améliore l'efficacité énergétique de 93 % et l'efficacité de la réduction du carbone de 98 % par rapport aux solutions d'infrastructure locales. L'application du système SaaS de Hanshow offre aux détaillants un meilleur service de gestion à faible émission de carbone. Hanshow s'efforce de concevoir et de mettre en œuvre des solutions numériques durables et s'engage à réduire l'impact sur l'environnement causé par ses produits, ses activités et sa chaîne d'approvisionnement. Grâce à ses réalisations en matière d'innovation verte, Hanshow a reçu la certification RSE d'EcoVadis et vise réellement à fournir à ses clients internationaux des solutions numériques en magasin durables et économes en énergie. Hanshow continuera à explorer et à promouvoir activement l'application innovante de la technologie numérique en vue d'un avenir plus vert.

