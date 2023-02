Deenova confirme son leadership en Italie en remportant deux contrats majeurs avec l’ASST Cremona et l’ASST Pavia

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova, le groupe italien leader en Europe dans le domaine de l’automatisation de la pharmacie hospitalière, mettant un accent particulier sur la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux, confirme sa position de leader en Italie en remportant deux contrats avec l’ASST Cremona et l’ASST Pavia.

L’appel d’offres public de sept ans de l’ASST Cremona, intitulé « Attribution de services logistiques de soins de santé pour soutenir la pharmacie hospitalière pour la gestion et la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux de la collecte à l’administration », a été officiellement attribué à Deenova à la fin de l’année dernière et comprend l’installation du logiciel propriétaire Orbit de Deenova pour la traçabilité et la gestion de la micrologistique, 8 « stations All-In-1 » pour l’administration de thérapies personnalisées, 20 « chariots All-In-1 » pour l’administration en boucle fermée de thérapies personnalisées aux patients qui peuvent être entièrement suivies et sécurisées, ainsi que des technologies RFID D8 (à savoir Check-in, Sentinel et Sentry) pour un contrôle et une traçabilité totale des dispositifs médicaux.

Ce même ensemble de technologies et de services a également été récompensé par l’ASST Pavia avec un contrat de 18 mois par l’intermédiaire de la clause d’adhésion de l’appel d’offres ASST Brianza, précédemment remporté par Deenova.

Giorgio Pavesi, PDG de Deenova, déclare : « En tant que société de services, la satisfaction client fait partie de l’ADN de Deenova. Ces deux récompenses confirment notre fidélisation à 100 % de nos clients depuis 2007 et mettent en lumière les avantages inégalés de nos solutions fiables et efficaces, qui sont utilisées dans plus de 80 hôpitaux en Europe. »

En s’associant à Deenova, les établissements de santé cherchant à améliorer la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux peuvent réduire le coût d’administration des traitements dans leurs établissements, tout en minimisant les erreurs et en augmentant l’engagement entre les cliniciens, les infirmières et les patients.

À propos de l’ASST Cremona

L’ASST Cremona comprend l’hôpital de Crémone, l’hôpital Oglio Po, l’hôpital de la région de Soresina et les hôpitaux de la région de Crémone et Casalmaggiore, tous situés dans la partie nord de l’Italie. Ils offrent une large gamme de services, allant des bilans de santé préventifs à la médecine du travail.

À propos de l’ASST Pavia

L’ASST Pavia, avec 7 hôpitaux, 12 cliniques et plusieurs services territoriaux, offre des soins normaux et d’urgence, des cliniques de jour, de la chirurgie et des services ambulatoires spécialisés.

À propos de Deenova

Deenova est le leader incontesté de solutions mécatroniques combinées (robotique et automatisation) pour la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans les soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont et contribueront grandement à atténuer les pressions croissantes des prestataires de soins de santé pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs thérapeutiques, minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, contenir les coûts et réduire l’écart entre l’augmentation des volumes de patients et la rareté du personnel médical. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables avec des économies attendues entre 15 % et 25 %.

Pour plus d’informations sur les solutions de pointe de Deenova, rendez-vous sur www.deenova.com.

