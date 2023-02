L’emballage nucléaire TN Eagle d’Orano sélectionné par Axpo.

CHERBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano NPS, filiale du Groupe Orano spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages et le transport de matières nucléaires, a été sélectionnée comme fournisseur majeur par l’électricien Axpo pour fournir des emballages TN Eagle durant toute la durée d’exploitation de la centrale nucléaire de Leibstadt en Suisse.

Le TN Eagle est le modèle d’emballage de dernière génération d’Orano NPS qui permet le transport et l’entreposage à sec du combustible usé pour les centrales nucléaires du monde entier (Europe, États-Unis, Asie).

Le TN Eagle est assemblé dans des délais beaucoup plus courts grâce à une conception innovante sans soudage et des processus de fabrication en rupture technologique (équipements d’insertion d’anneaux entièrement automatisés). Il a subi des tests rigoureux démontrant sa robustesse et dispose de l’agrément transport de l’Autorité de Sûreté Nucléaire en conformité avec la dernière réglementation de l’AIEA. Le premier modèle de série a été fabriqué en mode entièrement automatique en 2022, démontrant ainsi la faisabilité technique des procédés.

Début février 2023, Orano NPS a lancé la construction d’une nouvelle usine 4.0, la TN Eagle Factory, sur le port de Cherbourg afin de gérer au mieux le nombre croissant de commandes de l’emballage TN Eagle en Europe, en Asie et aux États-Unis. Sa mise en service est prévue en 2024.

« Je remercie Axpo de nous avoir fait confiance en passant commande de cet emballage, fruit de la conception des équipes d’Orano NPS. Ce design innovant permet de diviser par dix le nombre de pièces de l’emballage et de diviser par trois les temps de fabrication : une véritable rupture technologique par rapport aux autres modèles du marché qui nous permet de répondre au plus juste aux besoins de nos clients tout en maintenant un très haut niveau de sûreté », s’est félicité Frédéric de Agostini, Directeur de la Business Unit Emballages d’Orano.

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’Orano NPS

Avec plus de 60 ans d’expérience, Orano NPS, filiale du groupe Orano, fournit des solutions logistiques globales pour ses clients dans le monde entier, depuis la conception des emballages, leur agrément, leur fabrication, jusqu’au transport des matières nucléaires. Orano NPS opère plus de 6000 transports dans le monde en satisfaisant aux plus hautes exigences de sûreté françaises et internationales.