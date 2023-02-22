Mavenir和慧與科技擴大開放式虛擬化無線接取網解決方案合作

德州理查孫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布已經擴大了與慧與科技(Hewlett Packard Enterprise, HPE)的現有合作夥伴關係，將在HPE ProLiant DL110 Telco伺服器上驗證其開放式虛擬化無線接取網(Open vRAN)分散式單元(DU)軟體。Mavenir現可在HPE基礎架構上將其Open RAN DU解決方案的優勢帶給全球客戶。

雲端運算將網路功能從專用硬體平臺轉移到了虛擬化軟體元件中，這些元件可在通用基礎架構上實現，然後彙集到集中式資料中心。Mavenir的Open vRAN解決方案符合開放式無線接取網(O-RAN)要求且完全容器化，可在支援O-RAN Split 7.2x和Split 2組態的開放式介面上執行，還能進一步分解為分散式單元(DU)和集中式單元(CU)。這些實體作為容器化網路功能執行於通用基礎架構之中，旨在同時支援多個前傳分離，使vRAN解決方案成為適用於未來策略的理想之選。

HPE ProLiant DL110 Telco伺服器針對需要低功耗、高頻寬和低延遲的5G行動數據處理(vRAN)等邊緣應用程式進行了工作負載最佳化。此外，該伺服器是符合標準的電信級開放式基礎架構，提供密集的輸入/輸出(I/O)功能，具有PCI2 Gen4速度、加速能力和由第三代Intel Xeon Scalable處理器驅動的強大運算能力。

Mavenir執行副總裁、資訊長兼人資長Ramnik Kamo表示：「這一里程碑契合Mavenir的使命，即打造可在任何雲端執行的圍繞虛擬化軟體建置的網路解決方案。將HPE新增為基礎架構合作夥伴，帶來了滿足最嚴苛客戶需求的可靠的高效能硬體平臺，擴大了技術生態系統，進而增強了Mavenir的Open vRAN解決方案。」

慧與科技服務提供者、原始設備製造商(OEM)和電信業務資深副總裁Phil Cutrone表示：「HPE ProLiant DL110 Telco伺服器針對RAN進行了工作負載最佳化，讓電信公司能夠透過提高效率、降低營運複雜性和簡化部署來實現網路的未來化。該伺服器為Mavenir和我們的共同電信客戶提供了部署vRAN應用程式的理想平臺，同時也消除了電信公司對電源和效能擁有權總成本(TCO)的擔憂。」

如需瞭解此次合作的更多資訊，敬請於2月27日至3月2日蒞臨在巴賽隆納舉行的2023年世界行動通訊大會(Mobile World Congress 2023)上Mavenir（2號展館2H60攤位）和慧與科技（3號展館3N10攤位）展臺。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.mavenir.com

關於慧與科技：

慧與科技(NYSE: HPE)是一家邊緣到雲端跨國公司，致力於幫助組織發揮所有資料的價值，加快成果的取得。數十年來，HPE致力於重塑未來和創新來推動人們的生活和工作方式，提供獨特、智慧的開放式技術解決方案即服務。憑藉涵蓋雲端服務、運算、高效能運算和人工智慧、智慧邊緣、軟體和儲存多個領域的產品，HPE在所有雲端和邊緣提供一致的體驗，幫助客戶開發新商業模式，以新方式進行互動，並提高營運績效。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.hpe.com

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