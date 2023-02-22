Mavenir和慧与科技扩大开放式虚拟化无线接入网解决方案合作

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。公司今天宣布已经扩大了与慧与科技(Hewlett Packard Enterprise, HPE)的现有合作伙伴关系，将在HPE ProLiant DL110 Telco服务器上验证其开放式虚拟化无线接入网(Open vRAN)分布式单元(DU)软件。Mavenir现可在HPE基础设施上将其Open RAN DU解决方案的优势带给全球客户。

云计算将网络功能从专用硬件平台转移到了虚拟化软件组件中，这些组件可在通用基础设施上实现，然后汇集到集中式数据中心。Mavenir的Open vRAN解决方案符合开放式无线接入网(O-RAN)要求且完全容器化，可在支持O-RAN Split 7.2x和Split 2配置的开放式接口上运行，还能进一步分解为分布式单元(DU)和集中式单元(CU)。这些实体作为容器化网络功能运行于通用基础设施之中，旨在同时支持多个前传分离，使vRAN解决方案成为面向未来战略的理想之选。

HPE ProLiant DL110 Telco服务器针对需要低功耗、高带宽和低延迟的5G蜂窝处理(vRAN)等边缘应用进行了工作负载优化。此外，该服务器是符合标准的运营商级开放式基础设施，提供密集的输入/输出(I/O)功能，具有PCI2 Gen4速度、加速能力和由第三代英特尔至强(Intel Xeon)可扩展处理器驱动的强大计算能力。

Mavenir执行副总裁、首席信息官兼首席人力官Ramnik Kamo表示：“ 这一里程碑契合Mavenir的使命，即打造可在任何云端运行的围绕虚拟化软件构建的网络解决方案。将HPE新增为基础设施合作伙伴，带来了满足最严苛客户需求的可靠的高性能硬件平台，扩大了技术生态系统，进而增强了Mavenir的Open vRAN解决方案。”

慧与科技服务提供商、原始设备制造商(OEM)和电信业务高级副总裁Phil Cutrone表示：“ HPE ProLiant DL110 Telco服务器针对RAN进行了工作负载优化，让电信公司能够通过提高效率、降低运营复杂性和简化部署来实现网络的未来化。该服务器为Mavenir和我们的联合电信客户提供了部署vRAN应用的理想平台，同时也消除了电信公司对电源和性能总拥有成本(TCO)的担忧。”

如需了解此次合作的更多信息，敬请于2月27日至3月2日莅临在巴塞罗那举行的2023年世界移动通信大会(Mobile World Congress 2023)上Mavenir（2号展馆2H60展位）和慧与科技（3号展馆3N10展位）展台。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问：www.mavenir.com

关于慧与科技：

慧与科技(NYSE: HPE)是一家边缘到云端跨国公司，致力于帮助组织释放所有数据的价值，加快获取成果。数十年来，HPE致力于重塑未来和创新来推动人们的生活和工作方式，提供独特、智能的开放式技术解决方案即服务。依托涵盖云服务、计算、高性能计算和人工智能、智能边缘、软件和存储多个领域的产品，HPE在所有云端和边缘提供一致的体验，帮助客户开发新商业模式，以新方式进行互动，并提高运营绩效。如需了解更多信息，请访问：www.hpe.com

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