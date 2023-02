Mavenir et Hewlett Packard Enterprise élargissent leur collaboration dans les solutions vRAN ouvertes

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’éditeur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec des solutions cloud natives capables de fonctionner sur n’importe quel cloud, a annoncé aujourd’hui avoir élargi son partenariat existant avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) en validant son logiciel Open vRAN DU sur le serveur HPE ProLiant DL110 Telco. Mavenir peut dorénavant étendre au monde entier les avantages de ses solutions Open RAN DU sur l’infrastructure HPE pour ses clients.

L'informatique en nuage déplace les fonctions réseau de plateformes matérielles dédiées vers des composants logiciels virtualisés pouvant être mis en œuvre sur une infrastructure généraliste et ensuite regroupés dans des centres de données centralisés. La solution Open vRAN entièrement conteneurisée et conforme O-RAN de Mavenir fonctionne sur des interfaces ouvertes prenant en charge les configurations O-RAN Split 7.2x et Split 2. Elle effectue ensuite une subdivision en unités distribuées (DU, Distributed Units) et unités centralisées (CU, Centralized Units). Ces entités fonctionnent en tant que fonctions réseau conteneurisées s'exécutant sur une infrastructure généraliste et sont conçues pour prendre en charge de multiples splits fronthaul simultanément – faisant de la solution vRAN un choix idéal pour une stratégie à l’abri du vieillissement.

Le serveur HPE ProLiant DL110 Telco est optimisé pour les charges de travail des applications en périphérie nécessitant une faible puissance, une large bande passante et une faible latence comme le traitement cellulaire 5G (vRAN). De plus, le serveur est une infrastructure de classe opérateur ouverte et conforme aux normes, offrant des capacités d’E/S denses avec vitesse PCI2 de 4e génération, accélération et puissance de calcul rendues possibles par les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération.

« Ce jalon cadre avec la mission de Mavenir consistant à créer des solutions réseau construites autour de logiciels virtualisés pouvant être exécutés sur n’importe quel cloud », a déclaré Ramnik Kamo, vice-président exécutif, directeur informatique et responsable de plateforme chez Mavenir. « L’ajout de HPE en tant que partenaire d’infrastructure renforce la solution Open vRAN de Mavenir en élargissant l’écosystème technologique avec une plateforme matérielle fiable et très performante répondant aux besoins des clients les plus exigeants. »

« Le serveur HPE ProLiant DL110 Telco est optimisé pour les charges de travail des réseaux d'accès radio, permettant aux opérateurs télécoms de mettre à l’abri du vieillissement le réseau avec des gains d'efficience, une complexité opérationnelle réduite et un déploiement simplifié », a déclaré Phil Cutrone, vice-président directeur pour les fournisseurs de services, les équipementiers et les opérateurs télécom chez Hewlett Packard Enterprise. « Il fournit à Mavenir et à nos clients opérateurs télécom conjoints la plateforme idéale pour déployer des applications vRAN tout en répondant aux préoccupations des opérateurs télécom en matière de coût total de possession pour ce qui concerne la puissance et les performances. »

Pour en savoir plus sur cette collaboration, visitez Mavenir (hall 2 stand 2H60) et Hewlett Packard Enterprise (hall 3 stand 3N10) au Mobile World Congress 2023 à Barcelone (du 27 février au 2 mars).

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique, basé sur logiciel, qui s’exécute sur n’importe quel cloud. En tant que seul éditeur de logiciel de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, accélérant ainsi la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés au niveau mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.mavenir.com

À propos de Hewlett Packard Enterprise:

Hewlett Packard Enterprise (NYSE : HPE) est une entreprise mondiale proposant des plateformes allant de la périphérie du réseau au cloud (« Edge to Cloud ») qui aide les entreprises à obtenir plus rapidement des résultats en libérant de la valeur à partir de toutes leurs données, où qu’elles soient. S’appuyant sur des décennies consacrées à réinventer le futur et à innover afin de faire progresser nos modes de vie et de travail, HPE propose des solutions technologiques uniques, ouvertes et intelligentes sous forme de services. Avec ses offres couvrant les services cloud, l’informatique, le calcul haute performance et l’IA, la périphérie intelligente, les logiciels et le stockage, HPE offre une expérience homogène dans tous les environnements cloud et périphériques, aidant ses clients à développer de nouveaux modèles économiques et modes d’engagement et d’améliorer leur performance opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.hpe.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.