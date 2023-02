Le fabricant égyptien d’autobus et de camions MCV choisit les nouveaux systèmes de batteries ZEN PLUS de Forsee Power

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligentes pour l’électromobilité durable, annonce que Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), premier constructeur automobile égyptien spécialisé dans les véhicules commerciaux, a choisi d’équiper son premier véhicule électrique intégral avec les systèmes de batteries FORSEE ZEN PLUS.

Il s’agit de la première commande pour les nouveaux systèmes de batteries à haute énergie ZEN PLUS lancés par Forsee Power en 2022.

Forsee Power renforce sa position de leader sur le marché des bus

Forsee Power propose un large panel de technologies pour répondre à tous les modes de fonctionnement – charge au dépôt ou charge rapide, véhicule électrique à pile à combustible – dans différents formats. Le Groupe est partenaire du plus grand nombre d’équipementiers de bus en Europe et a déjà équipé plus de 1 800 bus, plaçant ainsi Forsee Power en position de leader européen sur ce marché.

L’ajout du premier constructeur de véhicules commerciaux d’Afrique et du Moyen-Orient renforce le leadership de Forsee Power et lui ouvre les portes de nouvelles zones géographiques. MCV propose une large gamme d’autobus – urbains, interurbains, standards et à impériale –, d’autocars et de bus aéroportuaires ainsi que des camions spéciaux. Ils commercialisent des véhicules en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis.

ZEN PLUS : combinaison d’une grande modularité et d’une haute densité énergétique pour les poids lourds

Lancés en mars 2022, les systèmes de batteries ZEN PLUS sont disponibles en 5 versions de 74 à 84 kWh. Composés de modules lithium-ion NMC VDA, les systèmes de batteries apportent une excellente densité d’énergie de 180 Wh/kg et une très longue durée de vie de 5 000 cycles, offrant ainsi un coût total de possession très compétitif pour les opérateurs de flotte.

ZEN PLUS est le premier pack sur le marché offrant la possibilité d’ajuster parfaitement la tension et l’énergie aux besoins du système ; il peut prendre en charge les motorisations de 650V et de 800V dans un même format de batterie. Il est conforme aux normes industrielles les plus strictes, notamment ISO 26262 / ASIL C, ISO 12405, IEC 62660, IEC 60664, ainsi qu’aux dernières normes de certification R10-6 et R100 rev3. Eco-conçu, ZEN PLUS peut être utilisé dans les applications de seconde vie et est optimisé pour le recyclage.

« Nous sommes fiers de compter MCV parmi nos nouveaux clients. Il existe une grande adéquation entre le type de véhicules fabriqués par MCV et les marchés cibles de Forsee Power. Avec FORSEE ZEN PLUS, MCV bénéficiera d’une solution de batterie nouvelle génération à haute énergie et d’une grande flexibilité pour s’adapter à des conditions climatiques contrastées, tout en combinant les dernières normes de sécurité fonctionnelle telles que l’ISO 26262 » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, Vice President Business Development de Forsee Power.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Près de 1 800 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower