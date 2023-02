TheraVet signe un accord de distribution à l’international pour BIOCERA-VET® couvrant 24 pays

GOSSELIES, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET) (Paris:ALVET) (Brussels:ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce aujourd’hui la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vetpharma, une société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits BIOCERA-VET®, désormais disponible sur les cinq continents.

Grâce à cet accord avec Vetpharma, BIOCERA-VET® sera distribué en Scandinavie (i.e., Norvège, Suède, Danemark et Finlande), en Europe de l’Est (i.e., Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), en Amérique Latine (i.e., Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), en Afrique du Sud, en Australie et dans certains pays d’Asie (i.e., Japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).

Au total, ce nouvel accord couvre 24 pays représentant plus de 150 millions de chiens1,2,3,4, où la prise de conscience des besoins en santé animale augmente actuellement et tout particulièrement dans les pays scandinaves, l’Australie, le Japon, l’Afrique du Sud et le Brésil où un CAGR de 13,1% est attendu sur la période 2022 à 2027 pour le marché de la santé animale5.

Selon les termes de ce contrat, Vetpharma s’appuiera sur ses 46 ans d’expérience dans la commercialisation de produits vétérinaires pour promouvoir et distribuer BIOCERA-VET® dans ces nouvelles régions prometteuses.

Jose Maria, Managing Director de Vetpharma, commente : « Nous sommes très heureux d’annoncer cet accord de distribution exclusif avec TheraVet. La gamme de produits BIOCERA-VET® nous permet d’élargir notre offre avec de nouvelles solutions, innovantes et hautement efficaces pour les vétérinaires et contribue également à l’amélioration de la qualité de vie de nos animaux de compagnie. »

A propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéo-articulaires en santé animale. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine aux Texas.

À propos de Vetpharma

Vetpharma est la division vétérinaire de Chemo, qui fait partie du groupe Insud Pharma, fournissant des solutions en santé animale. Située à Barcelone, où le groupe a été fondé en 1977, Vetpharma compte sur une équipe hautement qualifiée possédant une vaste expérience dans le développement, l'enregistrement et la commercialisation de médicaments vétérinaires, d'API et de nutraceutiques.

À propos de BIOCERA-VET®

En étroite collaboration avec un conseil scientifique international, TheraVet a développé BIOCERA-VET®, une nouvelle ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium. BIOCERA-VET® est une gamme complète de substituts osseux innovants, faciles à utiliser, efficaces et rentables indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin. Basée sur des résultats cliniques extrêmement prometteurs, cette gamme de produit permet une évolution vers une chirurgie orthopédique plus simple et plus efficace.

BIOCERA-VET® se décline en plusieurs lignes :

BIOCERA-VET ® BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant

BONE SURGERY RTU, un ciment prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable et auto-durcissant BIOCERA-VET ® SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur

SMARTGRAFT, un greffon osseux naturellement ostéo-conducteur BIOCERA-VET ® GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable

GRANULES, un substitut osseux à base de phosphate de calcium biocompatible et abordable BIOCERA-VET® OSTEOSARCOMA RTU, un substitut osseux prêt à l’emploi à base de phosphate de calcium hautement injectable pour cimentoplastie

