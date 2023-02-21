韓國領先的串流媒體公司Watcha與DivX簽署智慧財產權授權合約

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位視訊技術的先鋒DivX, LLC今天宣布，韓國領先的視訊串流媒體平臺Watcha, Inc.已經簽署了一項智慧財產權(IP)授權合約。

DivX執行長Noel Egnatios表示：「我們很高興能與Watcha達成協議，並歡迎他們加入我們持續增長的被授權人家族。」

二十多年來，DivX在創新數位視訊技術研發領域確立了自己在全球的領先地位，並將繼續向世界各地的公司授權其廣泛的專利組合。

關於DivX, LLC

DivX, LLC致力於開發創新技術，力求在任何設備上提供超凡的數位娛樂體驗。自2000年以來，DivX為全球消費者、設備製造商和串流媒體服務打造開創性的技術，為優質數位視訊樹立了標準。DivX提供技術授權以實現出色的視訊播放, 而在全球出售已經有17億台主流消費電子品牌採用DivX技術。DivX還將其全球基礎視訊專利組合授權給領先的消費電子和視訊串流公司。DivX消費軟體在全球的下載量已超過10億次，為消費者提供內容播放、轉檔和投影工具。DivX總部位於加州聖地牙哥。如需瞭解更多資訊，請造訪www.divx.com。

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