韩国领先的流媒体公司Watcha与DivX签署知识产权许可协议

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字视频技术的先锋DivX, LLC今天宣布，韩国领先的视频流媒体平台Watcha, Inc.已经签署了一项知识产权(IP)许可协议。

DivX首席执行官Noel Egnatios表示：“ 我们很高兴能与Watcha达成协议，并欢迎他们加入我们持续壮大的被许可人家族。”

二十多年来，DivX在创新数字视频技术研发领域确立了自己在全球的领先地位，并将继续向世界各地的公司授权其广泛的专利组合。

关于DivX, LLC

DivX, LLC致力于开发创新技术，力求在任何设备上提供超凡的数字娱乐体验。自2000年以来，DivX为全球消费者、设备制造商和流媒体服务打造开创性的技术，为优质数字视频树立了标准。DivX提供技术授权以实现出色的视讯播放, 而在全球出售已经有17亿台主流消费电子品牌采用DivX技术。DivX还将其全球基础视频专利组合授权给领先的消费电子和视频流公司。DivX消费软件在全球的下载量已超过10亿次，为消费者提供内容的播放,转档,和投射的工具。DivX总部位于加州圣迭戈。如需了解更多信息，请访问www.divx.com。

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