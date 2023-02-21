知名時裝公司加入由Carbios、On、Patagonia、彪馬和薩洛蒙創立的「纖維到纖維」聯盟

法國克萊蒙費朗--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--監管新聞：

Carbios（巴黎泛歐交易所成長型市場股票代碼：ALCRB）是生物科技開發和產業化領域的先驅企業，致力於重塑塑膠和紡織品的生命週期。該公司已與PVH Corp.簽署協定，PVH Corp.將加入由Carbios、On、Patagonia、彪馬和薩洛蒙(Salomon)共同創立的纖維到纖維(fiber-to-fiber)聯盟1。為了促進紡織工業向循環經濟轉型，Carbios、On、Patagonia、彪馬、PVH Corp.和薩洛蒙通力合作，使用旗下產品測試和提升Carbios的突破性生物回收技術。合作的最終目標是在工業規模上採用Carbios的生物回收製程，證明「從纖維到纖維」的封閉式循環，從而支持聯盟成員志向遠大的永續發展承諾。

在為期兩年的合作中，Carbios及其合作夥伴將合力提供工業規模的聚酯產品生物回收技術，包括複雜紡織廢料的全面分類和分解技術。現有成員一致投票支持PVH Corp.加入該聯盟，並表示：「我們創立聯盟的目標是支持開發可行的解決方案，使時裝業對氣候變遷有所貢獻，PVH Corp.能夠為該專案帶來更廣闊的角度，對此我們一貫持歡迎態度。」

Carbios開發出獨特的永續技術，使用高選擇性的酵素來回收混合原料，可減少目前熱機械回收方法所需的大量分揀工作。對於混合纖維紡織材料，Carbios已獲專利的酵素僅對其中的PET聚酯發生效用。這一創新製程所生產的再生PET (r-PET )的品質與原生PET相當，可用於生產新的紡織纖維——此過程堪稱紡織工業的重大突破。

紡織廢料的處理和回收

全球目前只有13%的紡織廢料得到回收利用，且主要為填充物、保溫材料或碎布等低品質應用2。剩餘的87%則被填埋或焚燒。為改進紡織品回收技術，聯盟成員將以服裝、內衣、鞋類和運動服的形式提供原料。2023年，新的紡織PET廢料生產線將透過歐盟參與資助的知名「PET 生命週期」專案，在Carbios的示範設施投入運作。此舉旨在因應未來更嚴格的環保法規，例如從2025年1月1日起，歐洲將強制要求單獨回收紡織廢料。

從纖維到纖維：紡織品的循環再生

在生產纖維和織物的過程中，現今的紡織業主要依賴非再生資源，部分依靠回收的PET瓶生產再生聚酯纖維。然而，隨著PET瓶將被專門用於生產食品和飲料業的新包裝瓶，這種資源將成為稀少原料。在循環經濟中，用於生產紡織品的材料來自於透過再生方法生產的回收或再生原料。除了為示範專案提供原料外，聯盟成員還將利用以Carbios的生物回收製程生產的再生PET纖維來創造新產品。

Tommy Hilfiger Global和PVH歐洲公司永續商業與創新執行副總裁Esther Verburg表示：「與Carbios及其聯盟成員的合作證明我們一直致力於在產品系列中加入更多循環再生材料。我們很高興能支持Carbios的酵素回收技術的發展，利用新的解決方案不斷推動時裝產業向更加環保的方向發展。」

Carbios 執行長Emmanuel LADENT評論道：「Carbios認為，合作可以幫助我們取得更大的成就。因此我們與聯盟攜手推進公司的獨特技術，最終將打造更具永續性的產業，造福人民和環境。我們欣然歡迎PVH Corp.加入聯盟，與其它著名品牌一起推動我們的共同願景，打造真正具有循環性的紡織工業。」

關於Carbios

Carbios是Truffle Capital在2011年成立的綠色生物科技公司，致力於開發生物和創新製程。Carbios憑藉獨特的酵素與塑膠結合的方法來應對當今時代的主要挑戰：塑膠和紡織品污染，從而因應新的消費者期望和廣泛的生態轉型挑戰。Carbios將各類型PET（聚酯瓶、托盤、紡織品中的主要聚合物）分解成基本成分並重新使用，生產出與原塑膠品質相當的新PET塑膠。這項全球首創的PET創新近期得到權威雜誌《自然》發表的封面科學論文的認可。Carbios於2021年在克萊蒙費朗成功啟動示範工廠。現在，公司又與Indorama Ventures合作建造獨一無二的裝置，向製程產業化邁出關鍵的一步。

2017年，Carbios和萊雅共同成立聯盟，以促進其專有回收技術的產業化。致力於開發創新解決方案以邁向永續發展的雀巢水業務集團(Nestlé Waters)、百事可樂和三得利飲料食品歐洲公司(Suntory Beverage & Food Europe)於2019年4月加入該聯盟。2022年，Carbios與On、Patagonia、彪馬和薩洛蒙簽署協定，以開發可促進這些企業的產品可回收性和循環性的解決方案。PVH Corp.於2023年1月加入該聯盟。

公司還為聚乳酸（生物聚合物）基材的一次性塑膠開發出酵素生物分解技術。這項技術可以創造出在常溫下，甚至在家庭條件下100%可堆肥的新一代塑膠，使酵素成為塑膠產品的核心。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：carbios.com / Twitter：Carbios / LinkedIn：Carbios / Instagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB)具有PEA-PME資格，這是一項政府計畫，允許法國居民投資中小企業，從所得稅退稅中受益。

關於PVH Corp.：

PVH是全球規模首屈一指且備受讚譽的時裝公司，其消費者遍及40多個國家和地區。旗下全球知名品牌包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。憑藉我們的品牌力量、團隊和推動時裝產業不斷向前發展的承諾，PVH已持續發展了140年。這是我們的實力，也是PVH的實力。

關於Patagonia：

我們致力於拯救地球家園。Patagonia由Yvon Chouinard於1973年創立，是位於加州文圖拉的戶外服裝公司。該公司是經認證的B型企業和“1% for the Planet”的創始成員，以其產品品質、環保主義，以及向環保組織捐款近 2 億美元而享譽國際。公司獨特的所有權結構反映出地球是其唯一的股東：未用於企業再投資的利潤將用於資助地球保護事業。

關於彪馬：

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有16,000名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

關於On：

On創立於瑞士阿爾卑斯山，成立目標只有一個：徹底改變跑步體驗，讓所有人都能在雲端奔跑。在進入市場11年後，On在高性能跑步裝備、戶外和全天活動的高級鞋類、服裝和配件方面帶來顛覆業界的創新。受益於客戶的推薦，On屢獲殊榮的CloudTec®創新、專門設計以及在運動服裝循環經濟方面的突破性進展，吸引了快速成長的全球粉絲群——激勵人們探索、發現和大膽夢想。On在全球60多個國家發展業務，並在www.on-running.com與數位社群互動。

關於薩洛蒙：

薩洛蒙於1947年創立於法國阿爾卑斯山，致力於創造創新裝備來推動山地運動的發展，讓人們在自己喜愛的戶外活動中運動、進步並挑戰自我。公司生產和銷售高級鞋類、冬季運動和登山裝備、徒步旅行裝備以及專門為所有這些類別設計的服裝。公司的安納西設計中心負責產品開發，工程師、設計師和運動員合作創造創新性解決方案，讓那些將大自然視為巨大遊樂場的人士能夠持續提升戶外體驗。

本新聞稿不構成在法國、歐洲、美國或任何其它國家/地區出售或購買任何證券的要約或要約邀請。

如果本新聞稿的中文翻譯版本與英文版本不一致，以英文版本為準。

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1 參考2022年7月6號發佈的新聞稿

2 Ellen MacArthur Foundation, 2017

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