知名时装公司加入由Carbios、On、Patagonia、彪马和萨洛蒙创立的“纤维到纤维”联盟

法国克莱蒙费朗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--监管新闻：

Carbios（巴黎泛欧交易所成长型市场股票代码：ALCRB）是生物技术开发和产业化领域的先驱企业，致力于重塑塑料和纺织品的生命周期。该公司已与PVH Corp.签署协议，PVH Corp.将加入由Carbios、On、Patagonia、彪马和萨洛蒙(Salomon)共同创立的纤维到纤维(fiber-to-fiber)联盟1。为加速纺织行业向循环经济转型，Carbios、On、Patagonia、彪马、PVH Corp.和萨洛蒙通力合作，使用旗下产品测试和提升Carbios的突破性生物循环技术。合作的最终目标是在工业规模上采用Carbios的生物循环工艺，实现“从纤维到纤维”的闭合循环，从而支持联盟成员志向远大的可持续发展承诺。

在为期两年的合作中，Carbios及其合作伙伴将合力提供工业规模的聚酯产品生物回收技术，包括复杂纺织废料的全面分类和分解技术。现有成员一致投票支持PVH Corp.加入该联盟，并表示：“我们创立联盟的目标是支持开发可行的解决方案，实现时装业对气候变化的贡献，PVH Corp.能够为该项目带来更广阔的视角，对此我们一贯持欢迎态度。”

Carbios开发了一种独特的可持续技术，使用高选择性的酶来回收混合原料，可减少当前热机械回收方法所需的大量分拣工作。对于混合纤维纺织材料，Carbios已获专利的酶仅作用于其中的PET聚酯。这一创新工艺所生产的再生PET (r-PET )的质量与原生PET相当，可用于生产新的纺织纤维——此过程堪称纺织行业的一项重大突破。

纺织废料的处理和回收

在全球范围内，目前只有13%的纺织废料得到回收利用，且主要为填充物、保温材料或碎布等低质量应用2。剩余的87%则被填埋或焚烧。为改进纺织品回收技术，联盟成员将以服装、内衣、鞋类和运动服的形式提供原料。2023年，一条新的纺织PET废料生产线将通过欧盟参与资助的知名“PET 生命周期”项目在Carbios的示范设施投入运营。此举旨在应对未来更严格的环保法规，例如从2025年1月1日起，欧洲将强制要求单独回收纺织废料。

从纤维到纤维：纺织品的闭合循环

在生产纤维和织物的过程中，现今的纺织业主要依赖不可再生资源，部分依靠回收的PET瓶生产再生聚酯纤维。然而，随着PET瓶将被专门用于生产食品和饮料行业的新包装瓶，这种资源将成为稀缺原料。在循环经济中，用于生产纺织品的材料来自于通过再生方法生产的回收或可再生原料。除了为示范项目提供原料外，联盟成员还将利用通过Carbios的生物回收工艺生产的再生PET纤维来打造新产品。

Tommy Hilfiger Global和PVH欧洲公司可持续商业与创新执行副总裁Esther Verburg表示：“与Carbios及其联盟成员的合作表明我们一直致力于在产品系列中加入更多循环材料。我们很高兴能支持Carbios的酶回收技术的发展，利用新的解决方案不断推动时装行业向更加环保的方向发展。”

Carbios 首席执行官Emmanuel LADENT评论道：“Carbios认为，合作可以帮助我们取得更大的成就。因此我们与联盟携手推进公司的独特技术，最终将打造一个更具可持续性的行业，造福公民和环境。我们很高兴欢迎PVH Corp.加入联盟，与其它著名品牌一道推动我们的共同愿景，打造一个真正具有循环性的纺织行业。”

关于Carbios

Carbios是Truffle Capital在2011年组建的一家绿色生物科技公司，致力于开发生物和创新工艺。Carbios凭借独特的酶与塑料的组合方法来应对当今时代的一个主要挑战：塑料和纺织品污染，从而满足消费者的新期望并应对广泛的生态转型挑战。Carbios将各类型PET（聚酯瓶子、托盘、纺织品中的主要聚合物）分解成基本成分并重新使用，生产出与原塑料质量相当的新PET塑料。这项全球首创的PET创新近期得到了权威杂志《自然》上发表的一篇封面科学论文的认可。Carbios于2021年在克莱蒙费朗成功启动示范工厂。现在，公司又通过与Indorama Ventures合作，建造一个独一无二的装置，向工艺产业化迈出了关键的一步。

2017年，Carbios和欧莱雅共同成立了一个联盟，以促进其专有回收技术的产业化。致力于开发创新解决方案以实现可持续发展的雀巢水业务集团(Nestlé Waters)、百事可乐和三得利饮料食品欧洲公司(Suntory Beverage & Food Europe)于2019年4月加入联盟。2022年，Carbios与On、Patagonia、彪马和萨洛蒙签署了一项协议，以开发促进这些企业的产品可回收性和循环性的解决方案。PVH Corp.于2023年1月加入该联盟。

公司还为基于聚乳酸（一种生物聚合物）的一次性塑料开发了一种酶促生物降解技术。这项技术可以创造出在常温下，甚至在家庭条件下100%可堆肥的新一代塑料，使酶技术成为塑料产品的核心。

如需了解更多信息，请访问：carbios.com / Twitter：Carbios / LinkedIn：Carbios / Instagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB)具有PEA-PME资格，这是一项政府计划，允许法国居民投资于中小企业，从所得税退税中受益。

关于PVH Corp.：

PVH是全球规模首屈一指且备受赞誉的时装公司，其消费者遍及40多个国家和地区。旗下全球知名品牌包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。依托我们的品牌力量、团队和推动时装行业不断向前发展的承诺，PVH已持续发展了140年。这是我们的实力，也是PVH的实力。

关于Patagonia：

我们致力于拯救地球家园。Patagonia由Yvon Chouinard于1973年创立，是一家位于加州文图拉的户外服装公司。作为一家经认证的共益企业和“1% for the Planet”的创始成员，公司以其产品质量、环保主义，以及向环保组织捐款近 2 亿美元而享誉国际。公司独特的所有权结构反映出地球是其唯一的股东：未用于企业再投资的利润将用于资助地球保护事业。

关于彪马：

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约16,000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

关于On：

On创立于瑞士阿尔卑斯山，成立目标只有一个：彻底改变跑步体验，让所有人都能在云端奔跑。在进入市场11年后，On在高性能跑步装备、户外和全天活动的高端鞋类、服装和配件方面提供了颠覆行业的创新。得益于客户的推荐，On屡获殊荣的CloudTec®创新、专门设计以及在运动服装循环经济方面的突破性进展吸引了快速增长的全球粉丝群——激励人们探索、发现和大胆梦想。On在全球60多个国家开展业务，并通过www.on-running.com开展数字社区互动。

关于萨洛蒙：

萨洛蒙于1947年创立于法国阿尔卑斯山，致力于创造创新装备来推动山地运动的发展，让人们在自己喜爱的户外项目中运动、进步并挑战自我。公司生产和销售高级鞋类、冬季运动和登山装备、徒步旅行装备以及专门为所有这些类别设计的服装。公司的安纳西设计中心负责产品开发，在那里，工程师、设计师和运动员合作打造创新性解决方案，让那些将大自然视为巨大游乐场的人们能够持续提升户外体验。

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如果本新闻稿的中文翻译版本与英文版本不一致，以英文版本为准。

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1 参考2022年7月6号发布的新闻稿

2 Ellen MacArthur Foundation, 2017

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