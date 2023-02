Un groupe leader de la mode et détenteur de marques iconiques rejoint le consortium textile fondé par Carbios, On, Patagonia, PUMA et Salomon

PVH Corp. joins fiber-to-fiber consortium founded by Carbios, On, Patagonia, PUMA and Salomon

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a signé un accord avec PVH Corp. pour rejoindre son consortium textile fondé avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon1. Tous engagés à accélérer la transition de l'industrie textile vers une économie circulaire, On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios pour tester et améliorer la technologie de recyclage biologique révolutionnaire de Carbios sur leurs propres produits. L'objectif final est de prouver la circularité fermée « de fibre à fibre » en utilisant le processus de biorecyclage de Carbios à une échelle industrielle, afin de soutenir les engagements ambitieux de durabilité des membres du consortium.

Au cours des deux ans de collaboration, Carbios et ses partenaires ont pour objectif de travailler ensemble pour réussir le recyclage biologique d'articles en polyester à l'échelle industrielle.Ils étudieront également les technologies de tri et de traitement efficaces pour les déchets textiles complexes. L’entrée de PVH Corp. dans le consortium a été votée à l’unanimité par les membres existants, ceux-ci déclarant : « L'objectif de notre consortium est de soutenir le développement de solutions concrètes qui permettent à l'industrie de la mode de contribuer aux enjeux climatiques. PVH Corp. peut apporter une perspective plus large au projet, ce qui est toujours bienvenu. »

Carbios a développé une technologie unique et durable en utilisant des enzymes hautement sélectives. Ce procédé peut recycler des déchets mixtes, réduisant ainsi le tri important requis par les méthodes actuelles de recyclage thermomécanique. Pour les matériaux textiles multi-fibres, l'enzyme brevetée par Carbios agit uniquement sur le polyester PET. Ce procédé innovant permet de créer du PET recyclé (r-PET), de qualité équivalente au PET vierge, qui peut être utilisé pour produire de nouvelles fibres textiles : une avancée majeure pour l'industrie textile.

Traitement des déchets textiles et recyclage

À l'échelle mondiale, seuls 13 % des déchets textiles sont actuellement recyclés, principalement dans des applications de moindre qualité telles que le rembourrage, l'isolation ou les chiffons2. Les 87 % restants sont destinés à la mise en décharge ou à l'incinération. Afin d’améliorer les technologies de recyclage des textiles, les membres du consortium fourniront des matières premières venues d’habits, sous-vêtements, chaussures et articles de sport. En 2023, une nouvelle ligne pour les déchets textiles en PET sera opérationnelle dans le démonstrateur de Carbios, grâce notamment au projet "LIFE Cycle of PET" cofinancé par l’Union européenne. Ceci en prévision des futures réglementations, telles que la collecte séparée des déchets textiles qui sera rendue obligatoire en Europe à partir du 1er janvier 2025.

Fibre à fibre : la circularité des textiles

Pour produire des fibres et des tissus, l'industrie textile s'appuie largement sur des ressources non renouvelables, mais aussi en partie sur des bouteilles en PET recyclées. Cette ressource va toutefois se raréfier, car les bouteilles en PET seront exclusivement vouées à la production de nouvelles bouteilles dans l'industrie agroalimentaire. Dans une économie circulaire, les matériaux utilisés pour produire des textiles proviennent de matières premières textiles recyclées ou renouvelables produites par des pratiques régénératives. En plus de fournir des matières premières pour le démonstrateur, les membres du Consortium visent à créer de nouveaux produits à partir des fibres r-PET du procédé de biorecyclage Carbios.

« Le partenariat avec Carbios et les membres de son consortium démontre notre engagement continu à inclure des matériaux plus circulaires dans nos collections, » a déclaré Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global et PVH Corp. Europe. « Nous sommes heureux de soutenir le développement de la technologie Carbios de recyclage enzymatique, en tirant parti de nouvelles solutions qui peuvent nous aider à faire avancer la mode pour de bon."

« Chez Carbios, nous sommes convaincus que nous sommes plus forts ensemble. C'est pourquoi nous réunissons différents acteurs dans nos Consortiums pour faire progresser notre technologie unique, et passer définitivement à une industrie plus durable, au bénéfice des hommes et femmes, et de l'environnement ", a commenté Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. "Nous sommes ravis d'accueillir PVH Corp. au sein de notre Consortium avec d'autres marques prestigieuses pour faire avancer notre vision commune d'une véritable circularité pour l'industrie textile."

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L’Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. PVH Europe, le siège des opérations européennes de PVH Corp., a rejoint ce Consortium en janvier 2023.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au cœur même de ces plastiques.

Pour en savoir plus : www.carbios.com / Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI)

A propos de PVH Corp.:

PVH est l'une des entreprises de mode les plus importantes et les plus admirées au monde, connectée directement avec les consommateurs dans plus de 40 pays. Nos marques emblématiques mondiales incluent Calvin Klein et TOMMY HILFIGER.. Notre histoire de 140 ans repose sur la force de nos marques, de notre équipe et de notre engagement à faire avancer la mode pour le meilleur. C'est notre pouvoir. C'est la puissance de PVH.

A propos de Patagonia:

Nous utilisons le monde des affaires pour sauver notre planète. Fondée par Yvon Chouinard en 1973, Patagonia est une entreprise de vêtements de plein air basée à Ventura, en Californie. En tant que société certifiée B Corporation et membre fondateur de 1% pour la planète, l'entreprise est reconnue au niveau international pour la qualité de ses produits et son activisme environnemental, ainsi que pour ses contributions de près de 200 millions de dollars à des organisations environnementales. Sa structure de propriété unique reflète le fait que la Terre est son seul actionnaire : Les bénéfices qui ne sont pas réinvestis dans l'entreprise sont versés sous forme de dividendes pour protéger la planète.

A propos de PUMA :

PUMA, l’une des premières marques mondiales de sport, dessine, développe, vend et commercialise chaussures, vêtements et accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA a fait la promotion sans relâche du sport et de la culture en créant rapidement des produits pour les athlètes les plus rapides au monde. PUMA offre des produits lifestyle inspirés par le sport et la performance dans des disciplines telles que le Football, le Running et le Training, le Basketball, le Golf, et les sports Automobiles. PUMA collabore avec des créateurs et d’autres marques de renommée pour amener le sport dans la culture de la rue et de la mode. Le Groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 16 000 personnes dans le monde et siège à Herzogenaurach en Allemagne.

A propos de On :

On est né dans les Alpes Suisses avec un objectif : révolutionner les sensations du running en permettant à chacun de courir sur des nuages. Onze ans après le lancement sur le marché, On délivre une innovation de rupture dans l’industrie de la chaussure premium, de l’habillement et des accessoires pour de la haute performance en course à pied, sport de plein air et dans les activités du quotidien. Nourris des recommandations de ses clients, l’innovation primée CloudTec® de On, son design bien étudié et ses avancées révolutionnaires dans l’économie circulaire des vêtements de sport ont attiré une population de fans qui ne cesse de croître dans le monde entier — inspirant l’homme dans l’exploration, la découverte et la poursuite de ses rêves. On est présent dans le monde dans plus de 60 pays et collabore avec une communauté digitale sur www.onrunning.com.

A propos de Salomon :

Né dans les Alpes Françaises en 1947, Salomon s’engage à repousser les limites des sports de montagne en créant des équipements innovants qui permettent aux personnes de jouer, de progresser et de se dépasser dans les sports de plein air qu’ils ont choisis. L’entreprise produit et vend des chaussures premium, des équipements de sports d’hiver, de montagne et de randonnée, ainsi que des habits conçus spécifiquement pour toutes ces disciplines. Les produits sont développés dans le Centre de Design de la société à Annecy, où ingénieurs, designers et athlètes collaborent pour créer des solutions innovantes qui améliorent sans cesse les expériences outdoor de ceux qui considèrent la nature comme un vaste terrain de jeu.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Traduction à titre d'information uniquement.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise de ce communiqué de presse, la version anglaise prévaudra.

1 Cf. communiqué de presse du 6 juillet 2022

2 Ellen MacArthur Foundation, 2017