Citi Foundation annonce le lancement du premier défi mondial dédié à l'innovation visant à responsabiliser les organisations à but non lucratif et à les encourager à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde entier

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La Citi Foundation (la "Fondation") a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout premier défi mondial dédié à l'innovation, qui vise à mettre à l'échelle l'impact des organisations à but non lucratif du monde entier qui développent des solutions innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire. Ce premier défi offrira 25 millions d'USD à 50 organisations pour soutenir la mise à l'essai et le développement d'idées et de projets conçus pour régler cette question en renforçant la santé physique et financière des familles et des communautés défavorisées.

Avec 770 millions de personnes souffrant d'une forme ou d'une autre de malnutrition à travers le globe, l'insécurité alimentaire est l'une des principales crises internationales actuelles. Une étude récente réalisée par Citi Global Perspectives & Solutions (GPS) a révélé que l'impact estimé de la malnutrition sur l'économie mondiale pourrait même atteindre 3,5 billions d'USD par an - soit près de 500 USD pour chaque individu de la planète - en raison des prix astronomiques des produits alimentaires et d'autres facteurs macro-économiques ayant conduit à des troubles sociaux, des migrations internes et autres.

"Un trop grand nombre de familles à travers le monde luttent quotidiennement sans savoir quand elles pourront manger ni de quoi leur prochain repas sera fait," a affirmé Brandee McHale, présidente de la Citi Foundation et responsable des Investissements et du Développement chez Citi Community. "Nous comprenons les facteurs économiques qui contribuent à cette crise toujours croissante. Avec cette demande de propositions, notre objectif est de responsabiliser les organisations à but non lucratif diversifiées et obéissant à une mission, qui lancent des solutions évolutives capables de changer la donne dans leurs communautés," a-t-elle ajouté.

Pour cette demande de propositions, la Citi Foundation accordera la priorité à des projets établis autour de quatre axes:

Accès: soutenir les efforts facilitant l'accès des communautés défavorisées à des aliments sains et abordables.

soutenir les efforts facilitant l'accès des communautés défavorisées à des aliments sains et abordables. Abordabilité: améliorer l'abordabilité des aliments par des efforts de financements communautaires contribuant à réduire la charge financière placée sur les communautés défavorisées.

améliorer l'abordabilité des aliments par des efforts de financements communautaires contribuant à réduire la charge financière placée sur les communautés défavorisées. Disponibilité: relever les défis de la chaîne alimentaire conduisant à des effets positifs pour la communauté, tels la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises.

relever les défis de la chaîne alimentaire conduisant à des effets positifs pour la communauté, tels la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises. Résilience: accroître le nombre de ressources disponibles permettant aux communautés défavorisées de préparer et de répondre plus efficacement aux perturbations en termes de sécurité alimentaire pendant les crises.

"La crise de la sécurité alimentaire est l'une des questions les plus urgentes auxquelles le monde doit aujourd'hui faire face," a affirmé Liza Henshaw, présidente de Global Citizen. "Ayant fièrement travaillé en collaboration avec Citi pendant plus de 10 ans, nous avons constaté par nous-mêmes l'impact positif exercé par la Citi Foundation, qui aide les communautés défavorisées à sortir de la pauvreté. Cette initiative globale fournira un financement indispensable aux organismes industriels s'efforçant de lutter contre la pénurie alimentaire grâce aux solutions novatrices dont nous avons désespérément besoin," a-t-elle poursuivi.

Le premier défi mondial de l'innovation tire parti de la longue tradition de Citi et de la Foundation d'appui aux efforts d'amélioration de la sécurité alimentaire:

Le soutien de Citi et de la Citi Foundation a aidé No Kid Hungry à fournir, depuis 2014, 300 millions de repas à des enfants exposés au risque de malnutrition.

Les bénévoles de Citi ont empaqueté, depuis 2017, plus de 1,7 millions de repas pour le compte de U.S. Hunger.

En 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, la Fondation a soutenu les efforts de secours du Global FoodBanking Network en Amérique centrale et Amérique du Sud.

En Asie, le soutien de la Fondation en faveur de Think City en 2020 a contribué à l'instauration d'un partenariat avec quatre organismes communautaires en Malaisie, afin de garantir la distribution de nourriture et de fournitures médicales aux populations vulnérables.

Plus récemment en Europe, le soutien financier de la Fondation a aidé Crown Agents International Development à acheter et à fournir un soutien nutritionnel aux bébés prématurés pendant le conflit en Ukraine.

La date limite d'inscription est le 22 mars 2023 à 16:00 HAE. Pour de plus amples informations au sujet de cette opportunité, y compris les critères d'admissibilité et aires géographiques cibles, veuillez visiter: www.citifoundation.com/challenge

Citi Foundation

La Citi Foundation s'efforce de promouvoir les avancées économiques et d'améliorer la vie des personnes dans les communautés défavorisées du monde entier. Nous investissons dans des efforts permettant d'accroître l'inclusion financière, de catalyser les opportunités d'emploi pour les jeunes, et de réimaginer les approches permettant de construire des communautés économiquement dynamiques. L'approche "Plus que de la philanthropie" de la Citi Foundation tire parti de l'expertise approfondie de Citi et de ses employés pour remplir sa mission et promouvoir innovation et leadership éclairé. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.citifoundation.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.