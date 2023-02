ComparaSemplice.it: PrimaLuce, il nuovo servizio gratuito di audit energetico sugli elettrodomestici e pannelli fotovoltaici

ROMA--(BUSINESS WIRE)--ComparaSemplice.it lancia online PrimaLuce (https://primaluce.comparasemplice.it/), un audit energetico gratuito rivolto a tutti i consumatori. Il comparatore di tariffe, in questo modo, consolida il proprio ruolo nella consulenza sul risparmio energetico.

Lo scopo di PrimaLuce è evidenziare il peso in bolletta degli elettrodomestici di casa. Infatti, un frigorifero o una lavatrice datati, possono arrivare a consumare fino al 50% in più rispetto a un prodotto nuovo e progettato secondo i nuovi standard di efficienza energetica.

L’audit è in grado di aiutare nella valutazione di un eventuale acquisto di un nuovo elettrodomestico dalle migliori performance energetiche ed è possibile ottenere anche una stima di costi per l’installazione di un impianto fotovoltaico, con un calcolo di tempi di rientro dell’investimento.

Una famiglia tipo che volesse rinnovare interamente un parco elettrodomestici datato 10 anni, secondo i dati raccolti da PrimaLuce, risparmierebbe fino a 2.000 euro annui così suddivisi: circa 1.000 euro di risparmio per una caldaia a condensazione, circa 300 euro per l’utilizzo di un condizionatore, e circa 60 euro per ciascuna lavatrice, lavastoviglie e frigorifero.

Oltre a quantificare l’eventuale risparmio annuale in termini economici, PrimaLuce è in grado anche di calcolare il risparmio nel consumo annuo di kWh e di Smc. Per calcolare la spesa e il conseguente risparmio in kWh e Smc,

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, scopriamo che installando un impianto di 3kW con accumulatore a Roma e Napoli si può rientrare dell’investimento in 2 anni per una famiglia media (così come definita da ARERA) che consuma 2.700 kWh all’anno. Inserendo gli stessi dati, utilizzando un impianto installato a Milano, il rientro dell’investimento sale a 3 anni.

L’audit energetico degli elettrodomestici viene effettuato attraverso un chatbot collegato a un database di oltre 140mila modelli di elettrodomestici. L’utente viene guidato da Kosmo, la simpatica mascotte di PrimaLuce, con alcune semplici ma strategiche domande sul tipo di elettrodomestici presenti in casa e sul loro utilizzo. Anche per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici le domande poste dall’assistente virtuali sono molto semplici e la stima per il calcolo finale richiede solamente qualche secondo.

“Con PrimaLuce - dichiara Andrea Conte, CEO di ComparaSemplice.it - offriamo agli utenti un documento gratuito ma di grande valore per l’efficientamento energetico domestico. PrimaLuce è un modo per celebrare i 10 anni di vita del nostro servizio e ringraziare in modo concreto i milioni di clienti che ci hanno accordato fiducia, soprattutto in un momento difficile per le finanze delle famiglie italiane. ComparaSemplice.it, grazie a PrimaLuce, - conclude Conte - si pone ancor di più come un punto di riferimento online per tutti i consumatori”.

I dati inseriti dagli utenti vengono processati dagli algoritmi di calcolo di PrimaLuce che restituisce, via e-mail, un Pdf con l’analisi personalizzata dei consumi e tanti consigli su come risparmiare e abbattere il costo delle bollette senza rinunciare al comfort casalingo.