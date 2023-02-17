彪馬慶祝公司在運動、文化和創新領域的75年歷史

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今年是運動用品公司彪馬創立75週年。彪馬將全年舉辦系列活動，慶祝在運動、文化和創新領域取得的里程碑式成就，以此詮釋品牌口號“Forever Faster”。

從幫助世界上最快的男人波特創造世界紀錄、助使Merlene Ottey、Shericka Jackson、Heike Drechsler以及其他眾多運動員奪得世界冠軍的田徑釘鞋，到17歲即奪得溫網冠軍的Boris Becker所使用的球拍，再到協助馬拉度納和比利等傳奇球王多次射入球門得分的足球戰靴：彪馬一直在為全球頂尖運動員提供裝備。

彪馬推出眾多創新的設計，例如1952年首款帶旋轉釘的足球鞋，1968年具有傳奇色彩的「刷子釘鞋」，1986年先驅性的RS-Computer智慧型跑鞋，1991年首創的無鞋帶運動鞋DISC，以及彪馬頂尖的FASTER+田徑釘鞋，Karsten Warholm便穿著這款戰靴在東京奧運會上打破400公尺跨欄記錄。借助這些設計，彪馬樹立了敢為人先的文化，並為運動員提供跑得更快、可在賽事中發揮頂尖水準的裝備。

此外，彪馬強大的文化影響力還超越了運動本身。其極具代表性的SUEDE板鞋是1980年代霹靂舞者和嘻哈藝人的首選。彪馬還與蕾哈娜(Rihanna)、吉爾·桑達(Jil Sander)、亞歷山大·麥昆 (Alexander McQueen)等知名設計師和藝人合作，打造了諸多將永留設計和時尚史冊的前衛新款及系列產品。

彪馬品牌長Adam Petrick表示：「彪馬創辦人Rudolf Dassler曾說過，要賦予運動員如同美洲獅一般的敏捷度和表現，現在我們將這一態度稱為‘Forever Faster’。75年來，我們一直在推動運動和文化向前發展，並對此深感驕傲，我們希望在2023年分享這些精彩的故事。」

75週年慶的首場活動將於巴林2023年1級方程式賽事開始時舉行，以慶祝彪馬在賽車領域的悠久歷史。

影音連結：https://youtu.be/UAaPyToAI5M

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有18,300名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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