彪马庆祝公司75年的体育、文化和创新历史

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今年是体育用品公司彪马创立75周年。彪马将通过贯穿全年的系列活动，庆祝在体育、文化和创新领域取得的各项重大成就，以此诠释品牌口号“Forever Faster”。

从帮助世界飞人博尔特创造世界纪录、并助力Merlene Ottey、Shericka Jackson、Heike Drechsler以及其他众多运动员夺得世界冠军的田径钉鞋，到17岁即夺得温网冠军的Boris Becker所使用的球拍，再到助力马拉多纳和贝利等传奇球王射入众多进球的足球战靴：彪马一直在为全球顶尖运动员提供装备。

彪马推出了众多创新的设计，例如1952年首款带旋转钉的足球鞋，1968年具有传奇色彩的“刷子钉鞋”，1986年先驱性的RS-Computer智能跑鞋，1991年首创的无鞋带运动鞋DISC，以及彪马顶尖的FASTER+田径钉鞋，Karsten Warholm便穿着这款战靴在东京奥运会上打破了400米栏的记录。借助这些设计，彪马树立了敢为人先的文化，并为运动员提供了跑得更快、可在赛事中发挥自身顶级水平的装备。

此外，彪马强大的文化影响力还超越了体育本身。其标志性的SUEDE板鞋是上世纪80年代霹雳舞者和嘻哈艺人的首选。彪马还与蕾哈娜(Rihanna)、吉尔·桑达(Jil Sander)、亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen)等知名设计师和艺人合作，打造了诸多将永留设计和时尚史册的前卫新款及系列产品。

彪马首席品牌官Adam Petrick表示：“彪马创始人Rudolf Dassler曾说过，要赋予运动员如同美洲狮一般的敏捷度和表现，现在我们将这一态度称为‘Forever Faster’。75年来，我们一直在推动体育和文化向前发展，并对此深感自豪，我们希望在2023年分享这些精彩的故事。”

75周年庆的首场活动将于巴林2023年1级方程式赛事伊始举行，以庆祝彪马在赛车领域的悠久历史。

视频链接：https://youtu.be/UAaPyToAI5M

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。75年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约18,300名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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