PUMA comemora 75 anos de história nos esportes, cultura e inovação

Sports company PUMA will turn 75 in 2023 and will celebrate its milestones in sports, culture and innovation with a series of events throughout the year which will elaborate on its mantra ‘Forever Faster’. (Photo: Business Wire)

Sports company PUMA will turn 75 in 2023 and will celebrate its milestones in sports, culture and innovation with a series of events throughout the year which will elaborate on its mantra ‘Forever Faster’.

Sports company PUMA will turn 75 in 2023 and will celebrate its milestones in sports, culture and innovation with a series of events throughout the year which will elaborate on its mantra ‘Forever Faster’.

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa de produtos esportivos PUMA completará 75 anos em 2023 e pretende comemorar seus marcos em esportes, cultura e inovação com vários eventos durante todo o ano, elaborando em seu mantra "Forever Faster".

Desde sapatilhas de atletismo que ajudaram Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, a estabelecer recordes mundiais e que levaram Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler e muitos outros a conquistarem títulos em Campeonatos Mundiais, até as raquetes de tênis que ajudaram Boris Becker, um jovem de 17 anos, a conquistar Wimbledon, ou as chuteiras com as quais jogadores lendários, como Diego Maradona ou Pelé, marcaram seus múltiplos gols: a PUMA sempre esteve ao lado dos atletas mais bem-sucedidos do mundo.

Com designs inovadores, como a primeira chuteira de futebol com travas de rosca em 1952, a lendária chuteira "brush spike" de 1968, o pioneiro RS-Computer Shoe em 1986, o primeiro tênis esportivo PUMA DISC sem cadarço em 1991 ou sapatilhas de atletismo FASTER+ de última geração da PUMA, com as quais Karsten Warholm quebrou o recorde mundial de 400m com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio, a PUMA estabeleceu uma cultura de ser pioneira e proporcionou a seus atletas as ferramentas para serem os mais rápidos e alcançarem o melhor desempenho.

Mas a PUMA também teve uma forte influência na cultura além dos esportes. Seu icônico tênis SUEDE foi o calçado preferido de muitos dançarinos de break e artistas de hip-hop da década de 1980. Além disso, a PUMA colaborou com designers e artistas lendários, como Rihanna, Jil Sander e Alexander McQueen, para criar novos produtos e coleções ousadas que ficarão para sempre associadas à história da desenho e moda.

“O fundador da PUMA, Rudolf Dassler, falou sobre oferecer a seus atletas a agilidade e o desempenho de um grande felino; hoje, chamamos essa atitude de ser "Forever Faster"”, disse Adam Petrick, diretor de marca na PUMA. “Estamos extremamente orgulhosos de nossos 75 anos de história, em que promovemos os esportes e a cultura, e queremos compartilhar esta história incrível em 2023.”

O primeiro evento para marcar o 75o aniversário será realizado no início da temporada da Fórmula 1 de 2023 em Bahrain para comemorar a rica história no automobilismo da PUMA.

Link de vídeo: https://youtu.be/UAaPyToAI5M

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Durante mais de 70 anos, a PUMA promoveu incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como o futebol, a corrida e treinamento, o basquete, o golfe e o automobilismo. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências dos esportes à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 18.300 pessoas do mundo inteiro e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.