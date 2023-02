EGITTO: VACANZA ALL-INCLUSIVE TRA CULTURA, PAESAGGI MOZZAFIATO E COSTI RIDOTTI

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Italia e Spagna sono le destinazioni più popolari per i turisti italiani; ciò che molti di loro non sanno, però, è che con lo stesso budget potrebbero trascorrere una vacanza di lusso in Egitto.

Quanto spendono i turisti italiani quando viaggiano all'estero?

Gli italiani amano viaggiare, ma vi siete mai chiesti quanto spendono effettivamente per le loro vacanze? Secondo dati recenti, il viaggiatore italiano medio spende €1017 a persona, per viaggio.

Facendo un confronto con una vacanza in Italia, si evidenzia che un soggiorno di una settimana in bassa stagione e in una località di mare, completo di pasti, può arrivare a 1500€ per un hotel a tre stelle. Senza contare i tour, i biglietti per il teatro e le visite ai musei.

In confronto, in Egitto, una coppia può trascorrere 7 notti in un hotel a 5 stelle - incluso di biglietto aereo andata e ritorno da una delle principali città italiane - con una spesa molto più contenuta. Si tratta di soggiorni all-inclusive, quindi senza costi ulteriori per cibo e bevande, che lasciano margine di spesa per altre attività ed esperienze.

Cosa offre la destinazione?

L'Egitto ha molto da offrire a qualsiasi tipo di viaggiatore, dai più antichi monumenti storici alle splendide località balneari del Mar Rosso.

Amr El-Kady, CEO of Egyptian Tourism Authority, ha dichiarato: "Negli ultimi due anni, quando abbiamo avuto limitazioni ai viaggi a causa della pandemia, l'Egitto ha migliorato le sue infrastrutture e ha lavorato per incrementare le esperienze disponibili per i visitatori. Quindi, anche se siete già stati in Egitto, troverete molte attività da fare e potrete scegliere tra nuove strutture dove soggiornare”.

Per gli amanti del mare la costa egiziana è l’ideale: acque calde e cristalline, spiagge bianche e città costiere come Sharm El Sheikh e Hurghada che si affacciano sul Mar Rosso, circondate da catene montuose imponenti. La costa mediterranea dell'Egitto, che si estende da Alessandria a Marsa Matrouh, offre acque turchesi e spiagge di sabbia bianca perfette per nuotare e praticare altre attività.

Non solo mare ma anche deserto, per ammirare l'impareggiabile bellezza della natura selvaggia e lo spirito di libertà. Per chi ama stare all’aria aperta, il deserto del Sinai offre una vasta gamma di attività, come escursioni e safari in cammello. L'Egitto è anche una destinazione ideale per gli appassionati di sport acquatici, come le immersioni e lo snorkeling. Il Mar Rosso ospita alcune delle più belle barriere coralline del mondo.

Tra i siti storici troviamo la città di Luxor, che offre monumenti storici spettacolari, tra cui la Valle dei Re, il Tempio di Karnak e il leggendario Tempio di Luxor; è anche possibile ammirare la città dall'alto con un giro in mongolfiera.

Per chi ama la “big city life”, il Cairo è il crogiolo di ogni tipo di attività ed esperienza: qui si trovano attrazioni imperdibili come la Grande Sfinge e le Piramidi di Giza, considerate una delle sette meraviglie del mondo antico, e l’imperdibile Museo Egizio. Il museo ospita oltre 120.000 manufatti, tra cui i tesori della tomba di Tutankhamon. E infine, il bazar Khan El Khalili, uno dei mercati più antichi e famosi del Medio Oriente, è un luogo ideale per acquistare souvenir e sperimentare la cultura locale.

Quindi, perché limitarsi alle destinazioni classiche? Provate a scegliere l'Egitto per la vostra prossima vacanza, e non ne rimarrete delusi.

