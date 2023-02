TotalEnergies et Corio s’associent pour développer un nouveau projet éolien offshore à Taïwan

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Corio Generation, deux des principaux développeurs mondiaux d’éolien offshore et d’énergies renouvelables, ont annoncé la création d’une joint-venture pour développer les parcs éoliens « Formosa 3 » au large de Taïwan. Dans le cadre de cet accord, Corio conservera une participation majoritaire de 50 % (plus 10 parts) dans le projet en tant que développeur principal.

Cette annonce intervient alors que le Bureau de l’énergie de Taïwan a confirmé fin décembre 2022 que le parc éolien Haiding 2 de Formosa 3 s’était vu attribuer 600 MW de capacité réseau après la première phase du troisième cycle d’enchères de Taïwan.

Composé de trois parcs éoliens situés au large du comté de Changhua -Haiding 1, 2 et 3-, dans le comté de Changhua à l’ouest de Taïwan, le projet Formosa 3 a reçu le feu vert des autorités environnementales dès 2018, pour une capacité autorisée d’environ 2 GW.

Le développement de ce projet éolien contribuera à l’ambition de Taiwan en matière de transition énergétique et représente un investissement de plusieurs milliards de dollars de la part des partenaires et des financeurs du projet jusqu'à la fin de la construction. Les investissements futurs seront réalisés au prorata des participations des partenaires au projet.

« Nous sommes ravis de faire à nouveau équipe avec notre partenaire stratégique Corio, cette fois-ci pour développer l’éolien offshore à Taïwan. C’est un nouveau pas vers la transition énergétique de Taïwan, qui lui apportera une énergie durable et à bas coût. C’est aussi la preuve de notre engagement à développer notre business model multi-énergies par une série d’investissements qui feront passer notre portefeuille mondial d’énergies renouvelables de 17 à 35 GW entre 2022 et 2025, dans la droite ligne de notre ambition : figurer au top 5 mondial des producteurs d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies.

« Nous sommes ravis d’accueillir TotalEnergies comme partenaire pour développer et construire de nouveaux parcs éoliens au large de Taïwan. Nos deux entreprises ont une relation de longue date et un important palmarès dans le développement de projets à travers l’Europe et l’Asie-Pacifique. Nous sommes donc enchantés de collaborer à Taïwan, » a déclaré Jonathan Cole, PDG de Corio Generation. « Corio possède l’un des portefeuilles les plus fournis au monde dans l’éolien offshore, avec plus de 20 GW de projets en cours de développement. L’éolien offshore, nouvelle source d’énergie, propre et fiable, apporte des bénéfices substantiels aux communautés et à l’économie locales. Les parcs du projet Formosa 3 vont participer à la création d’emplois et fourniront à de nombreuses entreprises de l’île la possibilité de participer à la transition vers une énergie propre. »

Ce partenariat à Taïwan est le dernier exemple en date de l’association de TotalEnergies et Corio, qui marient leurs expertises industrielles, techniques et financières afin de développer des projets dans l’éolien offshore à travers le monde.

Parmi les autres projets développés en commun par TotalEnergies et Corio, on peut citer :

le projet de parc éolien West of Orkney (2 GW) en Écosse ;

le projet Outer Dowsing (1,5 GW) en Angleterre ;

plusieurs projets d’éolien flottant (>2 GW) en Corée du Sud ;

l’appel d’offres pour un parc éolien flottant (250 MW) en Bretagne Sud ;

l’appel d’offres pour un parc éolien flottant (500 MW) en Méditerranée (France).

Cet accord reste soumis à l’obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans l’électricité et les renouvelables. À fin 2022, la capacité brute installée de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Corio Generation

Corio Generation est une société du portefeuille du Green Investment Group (GIG), opérant de manière autonome. GIG est un investisseur vert spécialisé au sein de Macquarie Asset Management, qui fait partie du groupe Macquarie.

Corio est une entreprise spécialisée dans l'éolien offshore qui se consacre à l'exploitation de l'énergie renouvelable dans le monde entier. Grâce à une combinaison unique d'expertise de pointe dans le secteur et d'accès profond au capital à long terme, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires à la création et à la gestion de projets, de la conception à l'exploitation en passant par le développement et la construction.

Le portefeuille mondial de Corio, qui comprend plus de 20 GW de projets éoliens offshore, est l'un des plus importants au monde. Il couvre les marchés établis et émergents, ainsi que les technologies flottantes et traditionnelles à fond fixe. Ces projets éoliens offshore de nouvelle génération contribueront à former l'épine dorsale du système énergétique mondial net-zéro tout en répondant aux besoins énergétiques des communautés et des entreprises de manière durable, fiable, sûre et responsable.

Avant le lancement de Corio en avril 2022 en tant que développeur spécialisé dans l'éolien offshore, l'équipe basée à Taipei a joué un rôle de pionnier en aidant à établir le secteur de l'éolien offshore de Taïwan. L'équipe a joué un rôle déterminant dans la livraison de Formosa 1, le premier parc éolien offshore de Taïwan, et a en outre soutenu le développement de Formosa 2, actuellement en construction.

Accord

Selon les termes de l'accord de joint venture entre TotalEnergies et Corio Generation, les participations dans les parcs éoliens de Formosa 3 sont les suivantes :

Formosa 3 windfarms Corio Generation TotalEnergies Haiding 1 50.0000366% 49.9999634% Haiding 2 50.0000481% 49.9999519% Haiding 3 50.0000508% 49.9999491%

La participation principale de Corio dans Formosa 3 est soutenue par son partenaire de développement, le Conseil du régime de retraite des enseignants de l'Ontario.

