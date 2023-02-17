Esri與馬爾他簽署協定，為該國提供地理資訊系統技術和培訓

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--1990年，馬爾他政府成立了馬爾他資訊科技局(MITA)，其使命是管理公共資訊科技計畫的實施；自那時起，該機構就一直在尋求加強該國政府服務交付基礎設施的數位轉型。為了達成這一目標，MITA與全球智慧定位領域的領導者Esri簽署了企業協定，以專門增強MITA的地理資訊系統(GIS)能力。這項為期三年的協議將為MITA和馬爾他政府的其他22家機構提供Esri軟體、專業服務和技術支援。

該協議將使馬爾他現有的GIS用戶，包括負責規劃、公共工程和運輸的政府部門，能夠利用Esri的最新地理空間能力來提升其活動和服務。此外，衛生、通訊和基礎設施部門等目前尚未受益於企業GIS的機構，如今可以使用世界一流的工具及應用程式來進行空間資料視覺化和分析。

MITA執行長、工程師學會會員Emanuel Darmanin表示：「MITA代表馬爾他政府與Esri直接簽署的協議將有助於我國政府機構靈活地使用最新的Esri技術和服務。這讓我們能夠有機會進一步利用GIS能力，以支援當前和未來的策略性地理空間計畫。」

將所有政府機構納入一個共同的系統，將使資料共享、多部門決策和社區參與變得更有效率。憑藉全面的地理洞察能力和工具，馬爾他將能夠更高效地提供公共服務來充實社區居民的生活，並為企業和個人帶來更多成長機會。Esri還將為學校和大學提供GIS技術和培訓，為該國學術界提供支援。

Esri中東、非洲和中亞區副總經理Richard Budden表示：「我們很高興也很榮幸能與MITA合作，讓Esri的ArcGIS系統及相關培訓和服務在馬爾他得到廣泛應用。我們期待在未來三年幫助馬爾他政府進一步擴大現有的地理空間能力和技能。」

協議還簡化了MITA及馬爾他政府相關機構的軟體授權和採購。Esri和MITA將在整個協議期間協調GIS用戶活動並提供產業和科技簡報。

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