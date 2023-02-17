Esri与马耳他签署协议，为该国提供地理信息系统技术和培训

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--1990年，马耳他政府成立了马耳他信息技术局(MITA)，其使命是管理公共信息技术项目的实施；自那时起，该机构就一直在寻求加大该国政府服务交付基础设施的数字化转型力度。为实现这一目标，MITA与全球位置智能领域的领导者Esri签署了一项企业协议，旨在专门增强MITA的地理信息系统(GIS)能力。通过这项为期三年的协议，Esri将为MITA和马耳他政府的其他22家机构提供软件、专业服务和技术支持。

协议将使马耳他现有的GIS用户，包括负责规划、公共工程和运输的政府部门，能够利用Esri的最新地理空间能力来加强其活动和服务。此外，卫生、通信和基础设施部门等目前尚未受益于企业GIS的机构，如今可以使用世界领先的工具及应用程序来进行空间数据可视化和分析。

MITA首席执行官、工程师学会会员Emanuel Darmanin表示：“MITA代表马耳他政府与Esri直接签署的协议将帮助我国政府机构灵活地使用最新的Esri技术和服务。这让我们能够有机会进一步利用GIS能力，以支持当前和未来的战略性地理空间计划。”

将所有政府机构纳入一个共同的系统，将使数据共享、多部门决策和社区参与变得更加高效。凭借全面的地理洞察能力和工具，马耳他将能够更高效地提供公共服务来丰富社区居民的生活，并为企业和个人带来更多发展机会。Esri还将向学校和高校提供GIS技术和培训，为该国学术界提供支持。

Esri中东、非洲和中亚区副总经理Richard Budden表示：“我们很高兴也很荣幸能与MITA合作，让Esri的ArcGIS系统及相关培训和服务在马耳他得到广泛应用。我们期待着在未来三年帮助马耳他政府进一步拓展现有的地理空间能力和技能。”

协议还简化了MITA及马耳他政府相关机构的软件授权和采购。Esri和MITA将在整个协议期间协调GIS用户活动并提供行业和技术简报。

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