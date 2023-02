Esri signe un accord avec Malte prévoyant l’accès à la technologie SIG et à la formation

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--En 1990, le gouvernement maltais a créé l’Agence maltaise des technologies de l’information (MITA) avec pour mission de gérer la mise en œuvre des programmes informatiques publics. Depuis lors, l’agence s’est efforcée de promouvoir la transformation numérique de l’infrastructure gouvernementale de prestation de services du pays. Pour soutenir cet objectif, MITA a signé un accord d’entreprise avec Esri, le leader mondial de l'intelligence géodécisionnelle, afin d’améliorer spécifiquement les capacités du système d’information géographique (SIG) de MITA. L’accord de trois ans fournira des logiciels, des services professionnels et un soutien technique d'Esri à MITA et à 22 autres agences du gouvernement maltais.

L’accord permettra aux utilisateurs du SIG à Malte, y compris les agences de planification, de travaux publics et de transport, d’améliorer leurs activités et leurs services grâce aux dernières capacités géospatiales d’Esri. En outre, les agences de santé, de communication et d’infrastructure qui ne bénéficient actuellement pas de SIG d’entreprise ont désormais accès à des outils et applications de pointe pour la visualisation et l’analyse des données spatiales.

« L’accord que MITA a signé au nom du gouvernement maltais directement avec Esri facilitera l’accès flexible aux technologies et services les plus récents d’Esri », déclare Emanuel Darmanin, PDG de MITA. « Il offre l’occasion de renforcer l’utilisation des capacités SIG pour soutenir les initiatives géospatiales stratégiques actuelles et futures. »

L’intégration de tous les organismes gouvernementaux dans un système commun rendra le partage des données, la prise de décisions multiagences et l’engagement communautaire plus efficaces. Et avec des informations et des outils géographiques complets, Malte sera en mesure de fournir plus efficacement des services qui enrichissent la qualité de vie de ses communautés, ainsi que d’accroître les opportunités de croissance pour les entreprises et les particuliers. Esri soutiendra également les universités du pays en rendant la technologie SIG et la formation accessibles aux écoles et aux universités.

« Nous sommes heureux et honorés de nous associer à MITA pour rendre le système ArcGIS d’Esri et les formations et services connexes disponibles à grande échelle à Malte », déclare Richard Budden, directeur général adjoint d’Esri pour la région Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale. « Nous nous réjouissons à la perspective d’aider le gouvernement maltais à développer davantage ses capacités et compétences géospatiales existantes au cours des trois prochaines années. »

L’accord simplifie également l’octroi de licences et l’achat de logiciels pour MITA et les agences gouvernementales associées. Esri et MITA coordonneront les événements concernant les utilisateurs de SIG et fourniront des séances d’information sectorielle et technologique tout au long de la durée de l’accord.

Pour en savoir plus sur les travaux d’Esri en Europe, visitez esri.com/en-us/about/about-esri/europe/overview.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), d'intelligence géodécisionnelle et de cartographie, aide ses clients à exploiter toutes les possibilités des données afin d'améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Créé en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, le logiciel Esri est déployé dans plus de 350 000 entreprises dans le monde et dans plus de 200 000 institutions aux Amériques, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Esri dispose de partenaires et de distributeurs locaux dans plus de 100 pays sur six continents, y compris des entreprises du Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Grâce à son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes dans les domaines de la transformation numérique, de l'internet des objets (IdO) et de l'analyse avancée. Rendez-vous sur notre site esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com, et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans certaines autres juridictions. Les autres sociétés, produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.