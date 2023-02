Samenwerking FourKites en RCS Logistics biedt klanten wereldwijd end-to-end multimodale Visibility

FourKites and RCS Logistics Partner to Bring End-to-End Multimodal Visibility to Customers Worldwide (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Marktleider op het gebied van supply chain Visibility FourKites en RCS Logistics, een van 's werelds grootste dienstverleners op logistiek terrein, maakten vandaag bekend dat ze gaan samenwerken om RCS-klanten één centraal punt te bieden voor end-to-end Visibility van hun zendingen over zee, door de lucht, drayage, intermodaal transport en vervoer over de weg (Over-the-Road, of "OTR"). Dankzij de toonaangevende realtime supply chain gegevens van FourKites, kunnen de interne teams en klanten van RCS hun voordeel doen met geautomatiseerde, realtime Visibility van de status en locatie van zendingen die wereldwijd onderweg zijn of gepauzeerd zijn.

“Het supply chain Visibility platform van FourKites is een gamechanger voor RCS Logistics,” zegt Brian Heaney, President van RCS Logistics. “Door het leveren van allesomvattende gegevens voor end-to-end Visibility, de meest nauwkeurige voorspellingen van aankomsttijden (ETA's) en de realtime status van verzendingen, kunnen onze interne teams veel efficiënter werken en hun aandacht richten op hoogwaardigere diensten. Bovendien biedt het platform onze klanten en partners een holistisch beeld van hun toeleveringsketen en zendingen. Dit is een moderne dienst van wereldklasse waarmee nu alle grote en kleine spelers op de markt hun voordeel kunnen doen.”

Na de inzet in maart 2022 van het platform van FourKites — met inbegrip van de Dynamic Ocean® bedrijfsoplossing — voor het volgen van zendingen over zee, drayage en OTR-zendingen, is het volume van de binnenlandse RCS-transportdiensten zeven keer groter geworden, terwijl haar vrachtvervoer over zee tot twaalf keer groter is geworden. “We staan binnen de sector bekend als een toonaangevende luchtvrachtexpediteur,” vertelt Brian Aldridge, SVP Sales van RCS. “Met FourKites zijn we in staat ons zeevrachtvervoer naar een hoger niveau te tillen en de puntjes onderling op andere manieren verbinden, zodat wij ons wezenlijk kunnen onderscheiden binnen deze markt. Onze klanten en partners waarderen de eenvoudige, moderne interface van FourKites en de transparantie die hiermee wordt geboden binnen hun hele toeleveringsketen.”

Door de inzet van FourKites hoeven track-and-trace teams, drayage-aanbieders en magazijnmedewerkers niet langer gebruik te maken van de tijdsintensieve, handmatige volgsystemen. Bovendien kunnen de data-analisten van RCS de geavanceerde analyses van FourKites inzetten voor inzichten in prestaties op het terrein van tijdige levering, verblijfstijd en detentiekosten, het volgen van de kwaliteit, rijstroken en modusresultaten, en meer — om alle aspecten van de geleverde diensten continu te kunnen verbeteren.

“We zijn heel verheugd over de samenwerking met een vooraanstaande aanbieder als RCS Logistics, met wie wij een visie delen voor geautomatiseerde, onderling verbonden en collaboratieve, digitale internationale toeleveringsketens, van begin tot eind,” zegt Brad Klaus, Group Vice President, International Solutions van FourKites. “Onze samenwerking illustreert hoe we het hele ecosysteem van de toeleveringsketen integreren om alle bedrijfsactiviteiten te moderniseren en zodoende een superieure klantenervaring bieden.”

Voortbouwend op het huidige succes dat werd geboekt met Visibility voor vrachtvervoer over zee, drayage en OTR-leveringen, werken de twee bedrijven nu samen om meer inzicht te bieden in de toonaangevende end-to-end oplossingen voor internationale luchtvrachten van RCS Logistics.

Over RCS Logistics

RCS Logistics is een van 's werelds grootste logistieke dienstverleners, gespecialiseerd in internationaal vervoer lucht-, zee- en landvracht-expeditie, het beheer van toeleveringsketens, 3PL, vrachtwagenvervoer, distributie, douane-expeditie en andere logistieke oplossingen. Bezoek voor meer informatie http://www.rcslogistics.com/.

Over FourKites

Het vooraanstaande supply chain Visibility platform FourKites® laat Visibility verder reiken dan transport naar werven, magazijnen, winkels en meer. Elke dag worden er meer dan 3 miljoen zendingen over de weg, per spoor, over zee, door de lucht, per pakketdienst en koerier getrackt, in 200 landen en regio’s. FourKites combineert realtime data met krachtige machine learning om bedrijven te ondersteunen bij het digitaliseren van hun end-to-end supply chains. Meer dan 1.200 van ‘s werelds bekendste merken — waaronder 9 van de top 10 CPG en 18 van de top 20 voedsel- en drankbedrijven — vertrouwen op FourKites om hun bedrijf te transformeren en flexibelere, efficiëntere en duurzamere supply chains te creëren. Kijk voor meer informatie op https://www.fourkites.com/.

