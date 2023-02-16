盈透證券被指定為永豐金證券的國際經紀商

康乃狄克州格林威治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球自動化電子經紀商盈透證券 (Interactive Brokers, Nasdaq: IBKR)今天宣佈，該公司已被指定為永豐金證券股份有限公司(Sinopac Securities)的主要國際經紀商。永豐金證券的機構和散戶客戶可透過盈透證券交易美國股票、交易所交易基金(ETF)和固定收益工具，同時還可進入全球90多個股票市場。盈透證券和永豐金證券之間的這項措施擴大了盈透證券在亞太地區的業務版圖，使臺灣加入了該公司為客戶提供服務的全球200多個國家和地區之列。

盈透證券執行長Milan Galik表示：「我們很高興與永豐金證券合作，將盈透證券的全球交易能力和專業知識帶到臺灣。我們體認到，與具有本土經驗的一流經紀商合作將為我們帶來優勢，並期待為臺灣這個重要市場及其投資人的需求提供服務。」

臺灣的投資人將受益於盈透證券強大的交易平臺以及先進的科技和工具。盈透證券使客戶能夠交易符合條件的美國和歐洲股票及ETF的零股，並能夠支援100多種委託單類型，包括目前臺灣其他經紀商無法提供的演算法交易。客戶可每週五天、每天23.5小時在IBKR Eos另類交易系統(“IBEOS”)中的隔夜交易時間交易精選的美國ETF。利用隔夜交易時間，亞洲各地的投資人可以在交易日進入美國股票市場，並能夠幾乎隨時對影響市場走勢的消息做出反應。與永豐金證券的合作也使盈透證券的客戶能夠透過永豐金證券交易臺灣股票。

世界各地的仲介經紀商利用盈透證券的Prime Broker服務來協助其高效管理業務，並以較低的成本為客戶提供服務。仲介經紀商可透過盈透證券降低其經營、經紀和結算成本，同時利用公司專業的白牌交易技術進入全球電子化市場。盈透證券的統包式解決方案涵蓋了交易、結算、報告和計費業務，並具有以下優勢：

支援全球監管報告

以多達26種貨幣進行帳戶融資和交易

透過一站式統一平臺交易150多個市場上的股票、選擇權、期貨、貨幣、債券和基金

無票據費用，無最低限額，無科技、軟體、平臺或報告費用

免費提供客戶關係管理工具

如欲進一步瞭解盈透證券的仲介經紀商平臺，請造訪：

美國及盈透證券提供服務的其他國家或地區：https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/broker.php

加拿大：https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/broker.php

英國：https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/broker.php

西歐：https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/broker-ie.php

中歐：https://www.interactivebrokers.hu/en/accounts/broker-hu.php

香港：https://www.interactivebrokers.com.hk/en/accounts/broker.php

新加坡：https://www.interactivebrokers.com.sg/en/accounts/broker.php

印度：https://www.interactivebrokers.co.in/en/accounts/broker.php

澳洲：https://www.interactivebrokers.com.au/en/accounts/broker.php

關於盈透證券集團：

盈透證券集團的附屬公司利用一站式統一平臺，在多個國家的超過150個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品和外匯自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和仲介經紀商。四十年來對於科技和自動化的專注，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平臺來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們獲得優厚的投資報酬率。盈透證券在《巴倫週刊》於2022年3月25日發佈的「最佳網路券商評比」中連續第五年榮獲五星（最高五星），位居第一。

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